Дмитро Комаров — український журналіст, телеведучий, фотограф і мандрівник, який став відомим завдяки авторському проєкту «Світ навиворіт». Він входить до числа найвідоміших українських телевізійних журналістів, а його репортажі з віддалених куточків світу неодноразово привертали увагу мільйонів глядачів. Протягом кар’єри Комаров побував у десятках країн, документуючи життя різних народів, природні явища та незвичайні традиції. Окрім телевізійної діяльності, він займається благодійними та соціальними ініціативами. Після початку повномасштабної війни Росії проти України журналіст також зосередився на створенні документальних проєктів про війну та життя українців.

Біографія

Дмитро Костянтинович Комаров народився 17 червня 1983 року в Києві. Інтерес до журналістики проявив ще в шкільні роки. Свої перші публікації він почав готувати у підлітковому віці, співпрацюючи з друкованими виданнями.

Вищу освіту здобув у Національному транспортному університеті в Києві, де навчався за спеціальністю, пов’язаною з менеджментом. Паралельно працював журналістом та фотокореспондентом, поступово розширюючи сферу професійної діяльності.

У 2000-х роках Комаров активно співпрацював із низкою українських друкованих медіа, висвітлюючи події шоу-бізнесу, суспільного життя та міжнародні теми. Водночас він почав здійснювати самостійні експедиції до різних країн світу, збираючи матеріал для майбутніх проєктів.

Справжня популярність прийшла до нього у 2010 році після запуску телепрограми «Світ навиворіт». Концепція проєкту передбачала показ життя людей у віддалених та маловідомих регіонах планети без туристичних прикрас. Програма швидко стала однією з найрейтинговіших на українському телебаченні.

Протягом наступних років Дмитро Комаров відвідав десятки країн Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії. Його експедиції часто тривали кілька місяців і проходили в складних умовах. Матеріали знімалися як у великих мегаполісах, так і серед племен, що зберігають традиційний спосіб життя.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році журналіст змінив тематику частини своїх проєктів. Він почав створювати документальні фільми та спеціальні репортажі про події війни, життя цивільного населення, роботу військових та наслідки російської агресії.

Цікаві факти

Дмитро Комаров вважається одним із найвідоміших тревел-журналістів України. Значну частину своїх експедицій він організовував самостійно, часто працюючи з мінімальною командою.

Під час зйомок «Світу навиворіт» журналіст побував у місцях, куди практично не потрапляють туристи. Деякі випуски знімалися у важкодоступних районах джунглів, гірських регіонах та віддалених поселеннях.

У травні 2019 року Дмитро Комаров одружився з українською телеведучою Олександрою Кучеренко, яка здобула титул «Міс Україна 2016». Їхні стосунки тривалий час залишалися непублічними.

У 2025 році в медіа з’явилася інформація про розірвання шлюбу між Комаровим і Кучеренко. Сам телеведучий публічно підтвердив факт розлучення та попросив поважати особистий простір сторін.

Окрім журналістики, Комаров відомий участю у благодійних проєктах, спрямованих на допомогу дітям та підтримку медичних закладів.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Дмитру Комарову?

Дмитро Комаров народився 17 червня 1983 року в Києві. Станом на 2026 рік йому виповнилося 43 роки. День народження телеведучий традиційно відзначає в червні.

Чим відомий Дмитро Комаров?

Найбільшу популярність йому принесла авторська програма «Світ навиворіт». У межах цього проєкту журналіст показував життя людей у різних країнах світу та розповідав про маловідомі культури. Передача виходить на українському телебаченні з 2010 року.

Яку освіту має Дмитро Комаров?

Телеведучий закінчив Національний транспортний університет у Києві. Ще під час навчання він активно працював у журналістиці та займався фотокореспондентською діяльністю. Саме практична робота допомогла йому побудувати кар’єру в медіа.

Хто була дружиною Дмитра Комарова?

У 2019 році Дмитро Комаров одружився з телеведучою та переможницею конкурсу «Міс Україна 2016» Олександрою Кучеренко. Їхній шлюб тривав кілька років. У 2025 році стало відомо про розлучення подружжя.

Чим займається Дмитро Комаров зараз?

Окрім розвитку телевізійних проєктів, журналіст працює над документальними фільмами та спеціальними репортажами про Україну під час війни. Значна частина його роботи пов’язана з висвітленням подій на деокупованих територіях та історій українців, які переживають наслідки війни.