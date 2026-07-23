Для ВПО запустять нову систему оплати соцпослуг: що зміниться
2026-23-07    90

Для ВПО запустять нову систему оплати соцпослуг: що зміниться

Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт, який запроваджує новий механізм фінансування соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб. Він стосується людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які мають статус ВПО. За новою моделлю отримувачі допомоги зможуть самостійно обирати надавача соціальних послуг, а кошти на їх оплату надходитимуть на спеціальні рахунки. Експеримент триватиме до серпня 2028 року.

Проєкт реалізовуватиметься за принципом «гроші ходять за людиною». Це означає, що державне фінансування буде спрямовуватися не безпосередньо установам чи організаціям, а конкретному отримувачу послуг. Після вибору постачальника соціальної допомоги кошти використовуватимуться для оплати фактично наданих послуг.

Нова модель покликана надати переселенцям більше можливостей для самостійного вибору організації або фахівця, який надаватиме необхідну підтримку. Очікується, що такий підхід сприятиме розвитку конкуренції серед надавачів соціальних послуг та стимулюватиме підвищення їхньої якості.

Право на участь в експерименті матимуть внутрішньо переміщені особи похилого віку та люди з інвалідністю, які потребують соціального обслуговування. Йдеться, зокрема, про послуги догляду, підтримки у побуті, соціальної адаптації та інші види допомоги, передбачені законодавством.

Для фінансування буде відкрито спеціальні рахунки, на які надходитимуть бюджетні кошти. Саме з цих рахунків здійснюватиметься оплата послуг після їх надання. Такий механізм має забезпечити прозорість використання державних коштів та спростити взаємодію між отримувачами допомоги і постачальниками послуг.

Контроль за реалізацією експериментального проєкту покладено на Національну соціальну сервісну службу. Вона здійснюватиме моніторинг якості наданих послуг, перевірятиме дотримання встановлених вимог та оцінюватиме ефективність нової моделі фінансування.

Внутрішньо переміщені особи залишаються однією з найбільш соціально вразливих категорій населення. За офіційними оцінками, серед переселенців значну частку становлять люди похилого віку та особи з інвалідністю, які потребують постійної підтримки. Запровадження персоналізованого фінансування має зробити систему соціального обслуговування більш гнучкою та орієнтованою на потреби конкретної людини.

Після завершення експерименту уряд планує оцінити його результати. Якщо новий механізм доведе свою ефективність, він може стати основою для подальшого реформування системи фінансування соціальних послуг та бути поширений на інші категорії отримувачів державної підтримки.

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