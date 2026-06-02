В Україні можуть значно посилити відповідальність для водіїв електросамокатів та інших видів легкого електричного транспорту за порушення правил дорожнього руху. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді та перебуває на розгляді народних депутатів.

Документ передбачає запровадження нової системи покарань, яка включає суттєві штрафи, можливість конфіскації транспортного засобу та навіть виправні роботи для порушників, які систематично ігнорують вимоги законодавства.

Ініціатори законопроєкту пояснюють необхідність змін стрімким зростанням кількості електросамокатів на українських дорогах та збільшенням кількості дорожньо-транспортних пригод за участю такого транспорту.

Які штрафи пропонують запровадити

Згідно з положеннями законопроєкту, відповідальність для водіїв електросамокатів планують посилювати залежно від кількості порушень.

За перше порушення правил дорожнього руху пропонується встановити штраф у розмірі 1700 гривень.

У разі повторного порушення сума штрафу може зрости до 3400 гривень. Крім того, передбачена можливість конфіскації електросамоката або іншого електричного транспортного засобу, який використовувався під час правопорушення.

Найсуворіше покарання пропонується застосовувати до осіб, які втретє порушать правила дорожнього руху. У такому випадку законопроєкт передбачає штраф у розмірі 17 тисяч гривень та призначення виправних робіт.

Втім наразі ці норми залишаються лише законодавчою ініціативою та не набули чинності.

Чому виникла потреба у нових правилах

Останніми роками електросамокати стали одним із найпопулярніших видів індивідуального транспорту в українських містах. Їх активно використовують для щоденних поїздок на роботу, навчання або пересування містом.

Разом із популярністю зросла й кількість інцидентів за участю водіїв такого транспорту. У багатьох випадках користувачі електросамокатів рухаються тротуарами на високій швидкості, перетинають проїзну частину з порушенням правил або створюють небезпеку для пішоходів.

Експерти неодноразово звертали увагу на те, що законодавство поки не містить достатньо чітких механізмів контролю за використанням електросамокатів та іншого мікромобільного транспорту.

Саме тому питання врегулювання їхнього статусу та відповідальності водіїв дедалі частіше порушується на законодавчому рівні.

Що може змінитися для користувачів електротранспорту

У разі ухвалення законопроєкту водії електросамокатів фактично нестимуть значно суворішу відповідальність за недотримання правил дорожнього руху.

Очікується, що нові норми можуть стати додатковим стимулом для більш відповідального використання такого транспорту в містах та зменшення кількості небезпечних ситуацій на дорогах.

Водночас окремі експерти наголошують, що поряд із посиленням покарань необхідно вдосконалювати інфраструктуру для мікромобільного транспорту, розширювати мережу велодоріжок та проводити інформаційні кампанії щодо безпечного пересування.

На їхню думку, лише комплексний підхід дозволить забезпечити баланс між розвитком сучасних видів транспорту та безпекою всіх учасників дорожнього руху.

Законопроєкт ще не ухвалений

Наразі документ перебуває на розгляді парламенту. Для набуття чинності законопроєкт має пройти профільні комітети, отримати підтримку народних депутатів під час голосування у Верховній Раді та бути підписаним президентом.

До завершення всіх законодавчих процедур запропоновані штрафи та інші види відповідальності не застосовуються.

Водночас сама поява такої ініціативи свідчить про намір законодавців посилити контроль за використанням електросамокатів та іншого персонального електротранспорту на дорогах України.