Для водіїв електросамокатів можуть запровадити штрафи до 17 тисяч
2026-02-06    123

Для водіїв електросамокатів можуть запровадити штрафи до 17 тисяч

В Україні можуть значно посилити відповідальність для водіїв електросамокатів та інших видів легкого електричного транспорту за порушення правил дорожнього руху. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді та перебуває на розгляді народних депутатів.

Документ передбачає запровадження нової системи покарань, яка включає суттєві штрафи, можливість конфіскації транспортного засобу та навіть виправні роботи для порушників, які систематично ігнорують вимоги законодавства.

Ініціатори законопроєкту пояснюють необхідність змін стрімким зростанням кількості електросамокатів на українських дорогах та збільшенням кількості дорожньо-транспортних пригод за участю такого транспорту.

Які штрафи пропонують запровадити

Згідно з положеннями законопроєкту, відповідальність для водіїв електросамокатів планують посилювати залежно від кількості порушень.

За перше порушення правил дорожнього руху пропонується встановити штраф у розмірі 1700 гривень.

У разі повторного порушення сума штрафу може зрости до 3400 гривень. Крім того, передбачена можливість конфіскації електросамоката або іншого електричного транспортного засобу, який використовувався під час правопорушення.

Найсуворіше покарання пропонується застосовувати до осіб, які втретє порушать правила дорожнього руху. У такому випадку законопроєкт передбачає штраф у розмірі 17 тисяч гривень та призначення виправних робіт.

Втім наразі ці норми залишаються лише законодавчою ініціативою та не набули чинності.

Чому виникла потреба у нових правилах

Останніми роками електросамокати стали одним із найпопулярніших видів індивідуального транспорту в українських містах. Їх активно використовують для щоденних поїздок на роботу, навчання або пересування містом.

Разом із популярністю зросла й кількість інцидентів за участю водіїв такого транспорту. У багатьох випадках користувачі електросамокатів рухаються тротуарами на високій швидкості, перетинають проїзну частину з порушенням правил або створюють небезпеку для пішоходів.

Експерти неодноразово звертали увагу на те, що законодавство поки не містить достатньо чітких механізмів контролю за використанням електросамокатів та іншого мікромобільного транспорту.

Саме тому питання врегулювання їхнього статусу та відповідальності водіїв дедалі частіше порушується на законодавчому рівні.

Що може змінитися для користувачів електротранспорту

У разі ухвалення законопроєкту водії електросамокатів фактично нестимуть значно суворішу відповідальність за недотримання правил дорожнього руху.

Очікується, що нові норми можуть стати додатковим стимулом для більш відповідального використання такого транспорту в містах та зменшення кількості небезпечних ситуацій на дорогах.

Водночас окремі експерти наголошують, що поряд із посиленням покарань необхідно вдосконалювати інфраструктуру для мікромобільного транспорту, розширювати мережу велодоріжок та проводити інформаційні кампанії щодо безпечного пересування.

На їхню думку, лише комплексний підхід дозволить забезпечити баланс між розвитком сучасних видів транспорту та безпекою всіх учасників дорожнього руху.

Законопроєкт ще не ухвалений

Наразі документ перебуває на розгляді парламенту. Для набуття чинності законопроєкт має пройти профільні комітети, отримати підтримку народних депутатів під час голосування у Верховній Раді та бути підписаним президентом.

До завершення всіх законодавчих процедур запропоновані штрафи та інші види відповідальності не застосовуються.

Водночас сама поява такої ініціативи свідчить про намір законодавців посилити контроль за використанням електросамокатів та іншого персонального електротранспорту на дорогах України.

безпека дорожнього руху, Верховна Рада України, водії електросамокатів, електросамокати, електросамокати Україна, електроскутери, електротранспорт, законопроєкт Верховна Рада, конфіскація електросамоката, мікромобільність, новини України, нові штрафи в Україні, ПДР України, порушення ПДР, правила дорожнього руху, транспорт України, штраф 1700 гривень, штраф 17000 гривень, штраф 3400 гривень, штрафи для електросамокатів
Останні новини
Індексація стипендій у 2026 році: коли почнуть нараховувати доплати

Індексація стипендій у 2026 році: коли почнуть нараховувати доплати
У 2026 році порядок індексації стипендій в Україні має свої читать далее
02-06, 18:26
Варвара Чубарова: біографія та цікаві факти про гімнастку

Варвара Чубарова: біографія та цікаві факти про гімнастку
Варвара Чубарова — українська спортсменка, яка виступає у художній гімнастиці читать далее
02-06, 16:36
Софія Країнська: біографія та цікаві факти про гімнастку

Софія Країнська: біографія та цікаві факти про гімнастку
Софія Країнська — українська спортсменка, яка представляє Україну в художній читать далее
02-06, 16:33
Еліна Світоліна: біографія та цікаві факти про тенісистку

Еліна Світоліна: біографія та цікаві факти про тенісистку
Еліна Світоліна — одна з найуспішніших спортсменок в історії незалежної читать далее
02-06, 16:18
Костюк перемогла Світоліну і вивела Україну в історичний півфінал

Костюк перемогла Світоліну і вивела Україну в історичний півфінал
Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу над першою ракеткою України читать далее
02-06, 16:12
Польща підтримала обмеження захисту для українських чоловіків у ЄС

Польща підтримала обмеження захисту для українських чоловіків у ЄС
Польща підтримує ідею обмеження доступу до механізму тимчасового захисту Європейського читать далее
02-06, 15:00
У Раді пропонують створити відкритий реєстр ухилянтів

У Раді пропонують створити відкритий реєстр ухилянтів
В Україні можуть створити спеціальний відкритий реєстр громадян, які ухиляються читать далее
02-06, 14:47
Для водіїв електросамокатів можуть запровадити штрафи до 17 тисяч

Для водіїв електросамокатів можуть запровадити штрафи до 17 тисяч
В Україні можуть значно посилити відповідальність для водіїв електросамокатів та читать далее
02-06, 14:45
В Україні продукти можуть подорожчати на чверть уже влітку

В Україні продукти можуть подорожчати на чверть уже влітку
В Україні влітку 2026 року очікується подальше зростання цін на читать далее
02-06, 12:38
Юрій Бутусов: біографія та цікаві факти про журналіста

Юрій Бутусов: біографія та цікаві факти про журналіста
Юрій Бутусов — один із найвідоміших українських журналістів, військових оглядачів читать далее
02-06, 10:31
Бутусов заявив про критичну проблему на фронті

Бутусов заявив про критичну проблему на фронті
Український журналіст та військовий оглядач Юрій Бутусов заявив про серйозні читать далее
02-06, 10:28
Росія атакувала Україну 729 цілями: ППО знешкодила 642

Росія атакувала Україну 729 цілями: ППО знешкодила 642
У ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову масштабну читать далее
02-06, 09:37
«Професіонал» з Бельмондо: як фільм став культовою класикою Європи

«Професіонал» з Бельмондо: як фільм став культовою класикою Європи
Французький фільм «Професіонал» («Le Professionnel») давно вийшов за межі звичайного читать далее
01-06, 22:18
«Ейфорія» офіційно завершилася: третій сезон став останнім

«Ейфорія» офіційно завершилася: третій сезон став останнім
Серіал «Ейфорія», який став одним із найуспішніших проєктів HBO останніх читать далее
01-06, 22:12
Кабмін змінив правила оцінки землі: громади можуть отримати більше доходів

Кабмін змінив правила оцінки землі: громади можуть отримати більше доходів
Кабінет Міністрів України оновив методику нормативної грошової оцінки земель. Зміни читать далее
01-06, 22:05
Кабмін змінив правила бронювання: що чекає бізнес з вересня

Кабмін змінив правила бронювання: що чекає бізнес з вересня
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №692 від 30 травня 2026 читать далее
01-06, 22:01
2 червня 2026: церковне та державне свято, день ангела, історичний календар

2 червня 2026: церковне та державне свято, день ангела, історичний календар
2 червня 2026 року припадає на вівторок і поєднує одразу читать далее
01-06, 21:45
Погода в Україні 2 червня 2026: де чекати потепління

Погода в Україні 2 червня 2026: де чекати потепління
Початок літа в Україні проходитиме під знаком поступового потепління та читать далее
01-06, 21:19
Гороскоп на 2 червня 2026 року: день нових можливостей та важливих рішень

Гороскоп на 2 червня 2026 року: день нових можливостей та важливих рішень
2 червня 2026 року припадає на вівторок. Православні віряни вшановують читать далее
01-06, 21:08
Андрій Ярмоленко: біографія та цікаві факти про футболіста

Андрій Ярмоленко: біографія та цікаві факти про футболіста
Андрій Ярмоленко — один із найвідоміших українських футболістів сучасності, багаторічний читать далее
01-06, 16:58
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції