Для українців за кордоном запустили платформу «Додому»
2026-26-06    119

Для українців за кордоном запустили платформу «Додому»

Міністерство соціальної політики України запустило цифрову платформу «Додому», яка покликана допомогти українцям, що перебувають за кордоном, отримати інформацію про повернення до країни. Онлайн-сервіс уже доступний користувачам і містить дані про житло, працевлаштування, освіту, медичну та соціальну допомогу, а також дозволяє сформувати індивідуальний план повернення залежно від життєвих обставин людини.

У Мінсоцполітики повідомили, що платформа створена як єдина інформаційна точка для громадян, які тимчасово проживають за межами України. Сервіс об’єднує відомості про державні програми підтримки, можливості працевлаштування, доступ до освітніх послуг, медичного забезпечення та соціальних виплат. Передбачено також персоналізований маршрут повернення, який формується після заповнення користувачем необхідної інформації.

За задумом розробників, платформа має спростити процес повернення українців та допомогти людям заздалегідь оцінити доступні можливості після приїзду. У Міністерстві наголошують, що сервіс розрахований як на тих, хто вже ухвалив рішення повернутися, так і на громадян, які лише розглядають таку можливість після завершення війни або покращення безпекової ситуації.

Запуск платформи відбувається на тлі зміни настроїв серед українців, які вимушено виїхали за кордон через повномасштабну війну. Згідно з результатами останніх соціологічних опитувань, частка біженців, які не планують повертатися до України навіть після завершення війни на прийнятних умовах, зросла до 31%. Для порівняння, у 2025 році таку позицію висловлювали 13% респондентів. Це свідчить про поступову зміну довгострокових планів частини українців, які адаптувалися до життя в інших країнах.

За оцінками експертів, рішення про повернення залежить не лише від безпекової ситуації, а й від доступності житла, можливостей працевлаштування, рівня доходів, роботи освітньої та медичної систем, а також перспектив економічного відновлення країни. Саме ці фактори визначені серед ключових напрямів інформаційного наповнення платформи «Додому».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу та інших державах. Український уряд неодноразово заявляв, що повернення громадян після завершення війни стане одним із пріоритетів державної політики, оскільки від цього залежатимуть темпи відновлення економіки, ринку праці та демографічної ситуації.

Платформа «Додому» є одним із цифрових інструментів, спрямованих на підтримку зв’язку українців із державою незалежно від країни їхнього перебування. У Мінсоцполітики очікують, що сервіс допоможе громадянам отримувати актуальну інформацію про державні програми та ухвалювати рішення щодо можливого повернення на основі доступних даних.

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