Для продовження відстрочки все ще потрібно звертатись у ТЦК

Представники Міноборони анонсують запуск бета-тест онлайн-відстрочок у Резерв+ для багатодітних, людей з інвалідністю та студентів і аспірантів. Та чи все так просто для цих категорій громадян?

Звернемось до Постанови КМУ від 16 травня 2024 р. № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані особисто подають на ім’я голови комісії ТЦК заяву з додатками. Якщо заява для ОТРИМАННЯ відстрочки від мобілізації передбачена даною постановою, то заява про ПРОДОВЖЕННЯ відстрочки – ні.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки.

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6 Постанови 560.