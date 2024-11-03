Для продовження відстрочки все ще потрібно звертатись у ТЦК
2024-03-11    297

Для продовження відстрочки все ще потрібно звертатись у ТЦК

Представники Міноборони анонсують запуск бета-тест онлайн-відстрочок у Резерв+ для багатодітних, людей з інвалідністю та студентів і аспірантів. Та чи все так просто для цих категорій громадян?

Звернемось до Постанови КМУ від 16 травня 2024 р. № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані особисто подають на ім’я голови комісії ТЦК заяву з додатками. Якщо заява для ОТРИМАННЯ відстрочки від мобілізації передбачена даною постановою, то заява про ПРОДОВЖЕННЯ відстрочки – ні.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки.

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6 Постанови 560.

Резерв+, ТЦК
Останні новини
В Україні заборонено вилов риби: де саме та які є винятки

В Україні заборонено вилов риби: де саме та які є винятки
З 1 листопада 2024 в українських водоймах розпочинається осінньо-зимова заборона читать далее
03-11, 08:55
Для продовження відстрочки все ще потрібно звертатись у ТЦК

Для продовження відстрочки все ще потрібно звертатись у ТЦК
Представники Міноборони анонсують запуск бета-тест онлайн-відстрочок у Резерв+ для багатодітних, читать далее
03-11, 08:53
Екс-замміністра МОУ Шаповалов: хто допомагав йому робити «яйця за 17 грн»?

Екс-замміністра МОУ Шаповалов: хто допомагав йому робити «яйця за 17 грн»?
Легенда Міноборони В'ячеслав Шаповалов, який прославився «яйцями за 17 грн» читать далее
02-11, 06:51
Нові правила бронювання

Нові правила бронювання
Розповідаємо про нові правила бронювання. Які зміни до процедури розглядає уряд: читать далее
29-10, 04:37
60 грн за євро і банкопад в Україні?

60 грн за євро і банкопад в Україні?
Курс 60 грн за євро та ризик нового банкопада в читать далее
26-10, 05:05
еАкциз, мультишеринг, дозвіл на зброю: нові сервіси “Дії”

еАкциз, мультишеринг, дозвіл на зброю: нові сервіси “Дії”
У "Дії" незабаром з'являться розпорядження про зброю, перевірку акцій і нові читать далее
26-10, 05:00
Держборг України незабаром перевищить її ВВП

Держборг України незабаром перевищить її ВВП
2025 року держборг України вперше перевищить 100% ВВП. Такий прогноз читать далее
24-10, 10:49
На що замінять МСЕК?

На що замінять МСЕК?
Як повідомив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, з 1 читать далее
24-10, 10:44
Питна вода небезпечна?

Питна вода небезпечна?
Токсичні «вічні хімікати» знайшли у питній воді по всьому світу. читать далее
23-10, 02:57
ВРУ збільшила податки в Україні: що зміниться

ВРУ збільшила податки в Україні: що зміниться
Верховна Рада підтримала законопроєкт №11416-д, який передбачає значне підвищення податків читать далее
23-10, 01:10
Керівник СБУ Дніпропетровської області Дмитро Нєвєдров повʼязаний з Іваном Бакановим та Павлом Демчиною?

Керівник СБУ Дніпропетровської області Дмитро Нєвєдров повʼязаний з Іваном Бакановим та Павлом Демчиною?
Новий керівник СБУ Дніпропетровської області Дмитро Нєвєдров нібито є фігурантом читать далее
22-10, 05:55
Марина Барсук: суддя, яка збагатилась на мільйони $ підчас війни, – пишуть ЗМІ

Марина Барсук: суддя, яка збагатилась на мільйони $ підчас війни, – пишуть ЗМІ
Члени сім’ї працівниці Північного апеляційного господарського суду Марини Барсук, схоже, читать далее
21-10, 10:33
Які види собачих кормів існують?

Які види собачих кормів існують?
Кожен власник собаки стикається з важливим питанням: який корм обрати читать далее
20-10, 08:51
НБУ зажадав від банків активно моніторити та карати ФОПи

НБУ зажадав від банків активно моніторити та карати ФОПи
НБУ анонсував битву банків з фізособами-підприємцями (ФОП), які, на думку читать далее
19-10, 11:20
Чи знизять мобілізаційний вік в Україні до 18 років?

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні до 18 років?
Останнім часом у Верховній Раді та Офісі Президента обговорюють можливість читать далее
17-10, 10:27
Військовий збір для ФОП 2024-2025: усі подробиці

Військовий збір для ФОП 2024-2025: усі подробиці
І та ІІ групи ФОПів вперше заплатять військовий збір вже читать далее
17-10, 10:07
Кіліана Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні

Кіліана Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні
Відомого футболіста Кіліана Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні. Про це пишуть читать далее
16-10, 09:17
“Король контрабасу” Куршутов зумів вибратись з-під санкцій РНБО, – ЗМІ

“Король контрабасу” Куршутов зумів вибратись з-під санкцій РНБО, – ЗМІ
РНБО вирішила не продовжувати санкції проти так званих "королів контрабанди", читать далее
13-10, 12:51
Банки розкриватимуть банківську таємницю про підозрілі операції клієнтів

Банки розкриватимуть банківську таємницю про підозрілі операції клієнтів
Верховна рада України прийняла Закон про розкриття банками даних щодо читать далее
12-10, 05:53
Суди массово скасовують штрафи ТЦК

Суди массово скасовують штрафи ТЦК
У більшості випадків суд скасовує штрафи ТЦК, виписані за новими читать далее
12-10, 11:29
Теги
НБУ Резерв+ ТЦК авто війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація податки спорт футбол фільм штраф