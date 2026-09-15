Для пенсіонерів-ВПО скасують вимогу щодо пенсії РФ
2026-15-09    143

Для пенсіонерів-ВПО скасують вимогу щодо пенсії РФ

Верховна Рада 1 липня ухвалила нову редакцію закону про права внутрішньо переміщених осіб, яка скасовує для пенсіонерів-ВПО додаткову вимогу підтверджувати, що вони не отримують пенсію від Росії. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Нові правила набудуть чинності 22 жовтня.

Згідно з ухваленими змінами, наявність статусу внутрішньо переміщеної особи більше не повинна бути підставою для встановлення додаткових вимог під час призначення пенсії. Зокрема, переселенцям не доведеться окремо доводити факт неотримання пенсійних виплат від Російської Федерації.

Таким чином, після набуття законом чинності процедура для пенсіонерів зі статусом ВПО має бути змінена саме в частині додаткового підтвердження відсутності російської пенсії. Сам статус переселенця не створюватиме окремої умови, пов’язаної з такими виплатами.

Водночас нововведення не поширюється на всіх громадян, які перебувають під фактичним контролем Росії. Для українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вимога щодо неполучення пенсії від РФ залишається чинною.

Отже, закон розмежовує дві категорії громадян: внутрішньо переміщених осіб, які залишили тимчасово окуповані території та мають відповідний статус, і людей, які продовжують проживати на окупованих територіях. Для першої категорії додаткову вимогу скасовують, тоді як для другої вона зберігається.

Дата набуття чинності змінами має практичне значення для пенсіонерів-ВПО та органів, які здійснюють пенсійне забезпечення. До 22 жовтня діятимуть чинні правила, після чого застосовуватиметься оновлений порядок, передбачений ухваленою редакцією закону.

Гетманцев пов’язав зміни саме з переглядом підходу до прав внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про те, щоб статус ВПО не ставав причиною для додаткових процедур під час реалізації права на пенсійне забезпечення. Водночас окреме правило для мешканців тимчасово окупованих територій залишається частиною чинного механізму контролю за призначенням виплат.

Історія питання пов’язана з необхідністю враховувати виплати, які громадяни можуть отримувати від держави-агресора на окупованих територіях. Нова редакція закону фактично проводить межу між таким випадком і ситуацією людей, які вже мають статус ВПО та перебувають на підконтрольній уряду території. Після 22 жовтня саме місце проживання та правовий статус визначатимуть, чи застосовується відповідна вимога.

Подальша реалізація змін залежатиме від того, як оновлені положення будуть застосовувати органи пенсійного забезпечення. Окремим практичним питанням залишається перехід від чинного порядку до нового після 22 жовтня, зокрема для громадян, чиї пенсійні справи перебувають на розгляді на момент набуття законом чинності.

Верховна Рада України, ВПО, Данило Гетманцев, новини України, пенсіонер, пенсія
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