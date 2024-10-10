Дізнались про повістку від ТЦК? У Вас є лише 3 дні
2024-10-10    128

Дізнались про повістку від ТЦК? У Вас є лише 3 дні

Змінами, внесеними постановою уряду від 8 жовтня 2024 р. №1147 передбачено, що рекомендовані листи з позначкою «Повістка ТЦК» під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу).

Кабмін уточнив, що рекомендовані листи з позначками «Повістка ТЦК», «Вручити особисто» підлягають врученню особисто адресатам.

Втім, у разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК».

Якщо ж протягом 3 робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку адресат (одержувач) не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК», працівник об’єкта поштового зв’язку робить позначку «адресат відсутній за зазначеною адресою», яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника.

По суті, це і буде «належним повідомленням», після чого ТЦК може винести постанову про штраф.

У разі коли адресат (одержувач) відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання рекомендованого листа з позначкою позначками «Судова повістка», «Повістка ТЦК», працівник об’єкта поштового зв’язку робить позначку «Адресат відмовився» і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його відправнику.

У разі невручення рекомендованого листа з позначками «Судова повістка», «Повістка ТЦК» такі відправлення разом з бланком повідомлення про вручення повертаються за зворотною адресою у порядку, визначеному цими Правилами, із зазначенням причини невручення.

закон про мобілізацію, мобілізація, ТЦК
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