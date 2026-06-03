«Дім дракона», «Ведмідь» і «Аватар»: головні серіали червня 2026
2026-03-06    55

«Дім дракона», «Ведмідь» і «Аватар»: головні серіали червня 2026

Червень 2026 року стане одним із найнасиченіших місяців для шанувальників серіалів. Стримінгові платформи та телеканали готують як довгоочікувані продовження популярних проєктів, так і абсолютно нові прем’єри в жанрах фентезі, трилера, драми та романтики. Серед найгучніших релізів місяця — третій сезон «Дому дракона», фінальний сезон «Ведмедя», другий сезон «Аватара: Останній захисник» та психологічний трилер Cape Fear від продюсерів Мартіна Скорсезе та Стівена Спілберга.

Однією з найбільш очікуваних прем’єр червня стане третій сезон серіалу «Дім дракона». Продовження приквела «Гри престолів» стартує 21 червня на HBO. Автори обіцяють масштабні битви, нові політичні інтриги та найбільшу кількість бойових сцен за всю історію франшизи. Саме цей серіал багато експертів називають головною телевізійною подією літа.

Ще одна гучна прем’єра — п’ятий і фінальний сезон серіалу «Ведмідь». Продовження історії талановитого шеф-кухаря Кармі вийде 25 червня. За кілька років проєкт перетворився на один із найуспішніших драматичних серіалів сучасності та здобув десятки престижних телевізійних нагород.

Того ж дня Netflix представить другий сезон серіалу «Аватар: Останній захисник». Нові епізоди продовжать адаптацію культового анімаційного проєкту та перенесуть глядачів до Земного королівства. Перший сезон став одним із найуспішніших релізів платформи, тому продовження входить до списку найочікуваніших прем’єр року.

Серед новинок особливу увагу привертає психологічний трилер Cape Fear, який стартує 5 червня на Apple TV+. Головні ролі у проєкті виконали Емі Адамс, Хав’єр Бардем та Патрік Вілсон. Серіал заснований на романі Джона Макдональда та стане новою адаптацією відомої історії про небезпечного злочинця, який прагне помститися родині адвокатів після звільнення з в’язниці.

Любителів романтичних історій може зацікавити серіал Every Year After, який вийде на Prime Video 10 червня. Проєкт створений за мотивами популярного роману Карлі Форчун і розповідає історію двох закоханих, які після багаторічної розлуки отримують шанс повернути втрачені почуття. Книга раніше стала бестселером і здобула популярність у соцмережах.

Для шанувальників містики AMC підготував третій сезон «Інтерв’ю з вампіром», який виходить під новою назвою The Vampire Lestat. Центральним персонажем історії стане харизматичний вампір Лестат, який вирішує побудувати кар’єру рок-зірки та розповісти власну версію подій, знайомих глядачам із попередніх сезонів.

Також у червні на Apple TV+ повернеться детективний серіал Sugar із Коліном Фарреллом у головній ролі. Другий сезон стартує 19 червня та продовжить історію приватного детектива Джона Шугара, який опиниться в центрі нової масштабної змови.

Окрім цих проєктів, у червні відбудуться прем’єри нових драм, комедій та документальних серіалів на Netflix, Disney+, Hulu, Prime Video та інших платформах. Експерти вже називають початок літа одним із найсильніших телевізійних періодів 2026 року за кількістю великих релізів та повернення популярних франшиз.

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