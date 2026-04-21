Деякі рішення в Україні приймались… з використанням окультних практик, – ЗМІ

16 квітня 2026 року редакція «Української правди» опублікувала журналістське розслідування, присвячене політичній кризі та корупційним скандалам. Одним із найцікавіших моментів у матеріалі є твердження про використання окультних практик екс-керівником однієї з найвищих управлінських інституцій.

Як зазначає видання «Українська правда», джерела у владі розповідають, що антикорупційним органам вдалося підтвердити факти використання одним з найвищих екс-посадовців «послуг нумерологів та астрологів перед ухваленням тих чи інших державних рішень», — йдеться у журналістському розслідуванні.

Редакція «Української правди» надіслала запит щодо корупційних підозр та окультних практик, але на момент публікації вказаного матеріалу відповіді не отримала.