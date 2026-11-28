До України повернули дев’ятьох дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Про повернення 28 листопада повідомив президент Володимир Зеленський. Серед дітей — восьмирічний Артем, а також Анастасія, вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки. Разом із дітьми повернулася бабуся, яка супроводжувала онука. За словами глави держави, діти походять із тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей, а також із Криму.

Зеленський оприлюднив імена повернених: Валерія, Марта, Микола, Руслан, Софія, Давид, Олексій, Олександр та наймолодший Артем. Президент зазначив, що після прибуття всі вони отримають необхідну допомогу. Йдеться не лише про організацію безпечного повернення, а й про подальший супровід, відновлення документів, медичну та психологічну підтримку, а також пошук родичів і визначення умов проживання там, де сімейні обставини цього потребують.

У поверненні дітей брала участь перша леді США Меланія Трамп. Білий дім повідомляв про чергове возз’єднання дев’ятьох дітей із родинами за сприяння першої леді. В американській адміністрації назвали це сьомим таким гуманітарним епізодом у межах її ініціативи та заявили, що загалом завдяки цим зусиллям вдалося возз’єднати 43 дитини. Українська сторона наголошує на ширшому масштабі проблеми: за даними президента, загальна кількість дітей, яких вдалося повернути в Україну, досягла 2875.

Окрему увагу привертає історія Анастасії з Олешківського дитячого будинку-інтернату. Її повернення потребує спеціально організованої допомоги через стан здоров’я та необхідність постійної підтримки. Такі випадки складніші за звичайне возз’єднання з батьками, оскільки потрібно визначити відповідальний заклад або родину, забезпечити доступ до медичних і соціальних послуг та не допустити переривання догляду. У випадку дітей, які тривалий час перебували в інституційних установах, важливо також відновити їхні особисті документи й з’ясувати юридичний статус.

Повернення дітей із Росії та окупованих районів відбувається через переговори, посередництво міжнародних організацій, роботу українських державних структур і контакти з родичами. Частина дітей опинилася за межами підконтрольної Україні території після початку повномасштабного вторгнення, інших вивозили примусово або переміщували без належної згоди батьків і законних представників. У кожній справі необхідно встановити місцеперебування дитини, підтвердити родинні зв’язки, отримати необхідні дозволи та організувати маршрут, який не створюватиме додаткової небезпеки.

Українські органи влади ведуть окремий облік дітей, яких розшукують або намагаються повернути. Однак офіційні цифри можуть змінюватися в міру перевірки інформації, встановлення особи та уточнення обставин переміщення. Показник 2875 стосується дітей, повернутих в Україну за різними механізмами, і не означає, що всі інші випадки вже встановлені або що пошук завершено. Україна продовжує закликати міжнародних партнерів допомагати з ідентифікацією дітей, доступом до них і тиском на російську сторону.

Міжнародно-правовий вимір справи став особливо помітним після рішення Міжнародного кримінального суду в березні 2023 року видати ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Суд пов’язав їх із підозрами у незаконній депортації та переміщенні українських дітей з окупованих територій. Росія відкидає звинувачення та заявляє, що йдеться про евакуацію дітей із небезпечних районів. Україна наполягає, що переміщення без належних гарантій повернення, згоди законних представників і збереження ідентичності дітей порушує міжнародне право.

Наступним етапом для повернених дітей стане адаптація до життя на підконтрольній Україні території та відновлення зв’язків із сім’ями. Для частини з них повернення не завершує складний процес: можуть знадобитися тривале лікування, навчання, психологічна реабілітація або пошук безпечного місця проживання. Українська влада також має продовжити перевірку інших повідомлень про незаконне переміщення дітей. Новий випадок підтверджує, що гуманітарні канали за участю міжнародних посередників працюють, однак масштаб проблеми значно перевищує кількість дітей, яких вдається повертати окремими групами.