Десятинна церква УПЦ зруйнована бульдозерами

У Києві вночі знесли каплицю, яку 2007 року звели віряни УПЦ біля місця, де за доби Київської Русі розташовувалася Десятинна церква.

Увечері 16 травня до території Десятинної церкви під’їхали бульдозери та десятки вантажівок, територію навколо оточили правоохоронці.

“Храму, який освячував Блаженніший Митрополит Володимир та Блаженніший Митрополит Онуфрій, більше не існує…”, — йдеться у повідомленні Десятинної церкви УПЦ.

В Національному музеї історії України, на території якого стояла Десятинна церква, привітали ці кроки.