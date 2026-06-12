Держстат погіршив оцінку реального ВВП України у першому кварталі
2026-12-06    143

Держстат погіршив оцінку реального ВВП України у першому кварталі

Державна служба статистики України переглянула оцінку динаміки валового внутрішнього продукту країни за перший квартал 2026 року та зафіксувала глибше скорочення економіки, ніж повідомлялося раніше. За оновленими даними, реальний ВВП зменшився на 0,6% у річному вимірі, тоді як попередня оцінка передбачала спад на 0,5%. Водночас у квартальному вимірі з урахуванням сезонного фактора економіка скоротилася на 0,7%.

Оновлені показники були оприлюднені після уточнення статистичних даних. Номінальний валовий внутрішній продукт України за січень–березень 2026 року становив 2,0472 трильйона гривень. Таким чином, статистика свідчить про складний початок року для української економіки на тлі воєнних викликів, високих бюджетних витрат і зовнішніх ризиків.

Перегляд оцінки означає, що падіння виявилося дещо більшим, ніж прогнозувалося під час оперативної публікації даних. Хоча різниця між показниками становить лише одну десяту відсоткового пункту, вона підтверджує тенденцію до уповільнення економічної активності після зростання, яке фіксувалося в окремих кварталах 2025 року.

Фахівці звертають увагу, що на динаміку ВВП продовжують впливати бойові дії, пошкодження інфраструктури, логістичні труднощі та значні витрати на безпеку й оборону. Водночас окремі галузі, зокрема експортно орієнтоване виробництво та сфера послуг, демонструють різні темпи відновлення, що відображається у загальних макроекономічних показниках.

Оновлені дані Держстату також корелюють із більш стриманими прогнозами міжнародних фінансових інституцій та Національного банку України щодо економічного розвитку країни у 2026 році. Раніше НБУ переглянув прогноз зростання реального ВВП на цей рік до 1,3%, зазначивши, що швидкість відновлення залежатиме від безпекової ситуації, інвестиційної активності та стабільності енергетичної системи.

Попри негативну динаміку на початку року, економісти не виключають покращення показників у наступних кварталах за умови стабілізації ситуації та збереження міжнародної фінансової підтримки. Водночас будь-які нові масштабні удари по інфраструктурі чи ускладнення зовнішньоекономічної кон’юнктури можуть вплинути на подальші темпи економічного відновлення.

Оприлюднені цифри є одним із ключових індикаторів стану української економіки та використовуються урядом, інвесторами й міжнародними партнерами для оцінки фінансової стійкості країни. Остаточні показники можуть уточнюватися й надалі відповідно до методології статистичних розрахунків, однак уже зараз оновлена оцінка демонструє, що перший квартал 2026 року завершився зі скороченням економічної активності.

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