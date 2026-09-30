Держборг України зріс до рекордних 215,55 млрд доларів

Державний та гарантований державою борг України станом на 31 серпня 2026 року зріс до 215,55 млрд доларів, або 9,6 трлн грн, оновивши історичний максимум. За місяць показник збільшився на 1,36 млрд доларів, повідомило Міністерство фінансів 29 вересня.

Основну частину боргового портфеля становлять зовнішні зобов’язання держави. Прямий державний зовнішній борг у серпні збільшився з 163,34 млрд до 164,8 млрд доларів. Його частка у загальному обсязі державного та гарантованого державою боргу становила 76,45%.

Водночас прямий внутрішній державний борг за місяць майже не змінився, скоротившись із 45 млрд до 44,97 млрд доларів. У гривневому еквіваленті він становив 2 003,37 млрд грн, або 20,86% загального обсягу зобов’язань.

Гарантований державою борг на кінець серпня становив 5,79 млрд доларів, або 257,81 млрд грн. Його частка в загальному борговому портфелі знизилася до 2,68% — це мінімальний показник, зафіксований у 2026 році.

Порівняння з попереднім місяцем показує, що рекордний рівень сформувався насамперед за рахунок зовнішніх зобов’язань. Станом на 31 липня загальний державний та гарантований державою борг становив 214,18 млрд доларів, з яких 163,34 млрд доларів припадало на державний зовнішній борг, 45 млрд — на внутрішній, а 5,84 млрд — на гарантований державою борг.

При цьому Мінфін повідомив про зниження середньозваженої ставки за державним боргом. За підсумками перших восьми місяців 2026 року вона становила 4,37%, тоді як у липні цей показник дорівнював 4,40%. Близько 64,6% боргового портфеля припадає на пільгове фінансування.

Зміна номінального обсягу боргу в доларовому вираженні залежить не лише від нових запозичень або погашень, а й від валютної структури зобов’язань та переоцінки. У липні найбільшу частку портфеля становили зобов’язання в євро — 44,67%, далі йшли долар США — 23,08%, гривня — 20,14% та спеціальні права запозичення — 9,03%.

Окремим фактором боргової динаміки залишається фінансування державного бюджету. За даними Мінфіну, серед джерел коштів використовуються військові облігації, кредити міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти. Структура майбутніх виплат за чинними угодами розрахована на тривалий період — Мінфін публікує прогнозний профіль погашень до 2061 року.

На тлі війни значна частина бюджетних ресурсів спрямовується на безпеку й оборону. За січень–серпень 2026 року видатки загального фонду держбюджету становили 2,97 трлн грн, із них 1,84 трлн грн, або 62%, припало на безпеку та оборону.