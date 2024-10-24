Держборг України незабаром перевищить її ВВП

2025 року держборг України вперше перевищить 100% ВВП. Такий прогноз дає МВФ.

Згідно з цим прогнозом, за підсумками 2024 року державний борг становитиме 95,6% ВВП.

Проте вже, починаючи з наступного року, цей показник перевищуватиме 100% ВВП, а саме 106,6% ВВП у 2025 році, 107,6% ВВП у 2026 році та 102,6% ВВП у 2027 році.

«Хоча економіка (України – ред.) продемонструвала стійкість, зростають виклики від очікуваного зимового дефіциту електроенергії, викликаного великомасштабним пошкодженням потужностей генерації електроенергії, ситуації на ринку праці та війни, що триває», – заявили в МВФ.

Зазначається, що ризики надзвичайно високі через війну, вразливість енергетичного сектора та очікування фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів.