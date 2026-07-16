Денис Улютін: біографія та цікаві факти про міністра соцполітики
2026-16-07    113

Денис Улютін: біографія та цікаві факти про міністра соцполітики

Денис Улютін — український державний службовець, який у липні 2026 року очолив Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. До призначення він багато років працював у системі Міністерства фінансів, де відповідав за формування та реалізацію державної бюджетної політики. Його професійна діяльність пов’язана з фінансовим управлінням, міжбюджетними відносинами та реформуванням системи державних фінансів. Улютін належить до числа чиновників, які тривалий час працювали поза публічною політикою, але брали участь у підготовці ключових урядових рішень. Після кадрового оновлення Кабінету Міністрів він отримав портфель міністра соціальної політики, сім’ї та єдності.

Біографія

Денис Улютін має багаторічний досвід роботи в органах державної влади, насамперед у сфері фінансів та бюджетної політики.

Кар’єру на державній службі він будував у Міністерстві фінансів України, де працював на різних посадах, пов’язаних із бюджетним плануванням та міжбюджетними відносинами. Протягом кількох років брав участь у підготовці проєктів державного бюджету, аналізі видатків та фінансовому забезпеченні державних програм.

Згодом Денис Улютін обійняв посаду першого заступника міністра фінансів України. На цій посаді він координував питання бюджетної політики, взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, а також фінансування соціальних програм і державних видатків.

16 липня 2026 року Верховна Рада України підтримала його призначення міністром соціальної політики, сім’ї та єдності у складі нового уряду під керівництвом прем’єр-міністра Сергія Корецького. Відтепер до сфери його відповідальності входять питання соціального захисту населення, державної підтримки сімей, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, а також політика національної єдності.

У відкритих офіційних джерелах відсутня детальна інформація про дату народження, місце народження чи окремі етапи освіти Дениса Улютіна.

Цікаві факти

Денис Улютін тривалий час залишався одним із найменш публічних високопосадовців Міністерства фінансів. Його професійна діяльність здебільшого стосувалася внутрішньої роботи уряду, а не політичної чи медійної активності.

Його призначення міністром соціальної політики стало одним із найбільш помітних кадрових рішень нового Кабінету Міністрів, адже вперше чиновник із багаторічним фінансовим досвідом очолив відомство, яке відповідає за соціальний напрям.

У роботі Міністерства фінансів Денис Улютін неодноразово представляв Україну під час переговорів щодо бюджетних питань із міжнародними партнерами та державними установами.

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про його сімейний стан, дружину, дітей, хобі чи захоплення. Також немає офіційно підтверджених даних про особисті сторінки у соціальних мережах.

Станом на липень 2026 року інформація про кримінальні провадження, судові рішення або офіційно підтверджені корупційні скандали, безпосередньо пов’язані з Денисом Улютіним, у відкритих державних реєстрах відсутня.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Денис Улютін?

Денис Улютін — український державний службовець і урядовець. Багато років працював у Міністерстві фінансів України, а у липні 2026 року був призначений міністром соціальної політики, сім’ї та єдності. Основною сферою його професійної діяльності є державні фінанси та бюджетна політика.

Яку посаду Денис Улютін обіймав до призначення міністром?

До переходу в новий уряд Денис Улютін працював першим заступником міністра фінансів України. Він займався питаннями державного бюджету, міжбюджетних відносин, фінансування державних програм та координацією фінансової політики. Також представляв Міністерство фінансів у роботі з міжнародними партнерами.

Коли Дениса Улютіна призначили міністром?

Верховна Рада України затвердила його на посаді міністра соціальної політики, сім’ї та єдності 16 липня 2026 року. Призначення відбулося під час формування нового Кабінету Міністрів на чолі із Сергієм Корецьким. Його кандидатуру підтримала парламентська більшість.

Що відомо про особисте життя Дениса Улютіна?

У відкритих офіційних джерелах практично немає інформації про родину, дружину чи дітей Дениса Улютіна. Він не належить до числа публічних політиків, які активно висвітлюють особисте життя. Тому достовірні відомості щодо цієї теми наразі відсутні.

Чи має Денис Улютін сторінки у соціальних мережах?

Станом на липень 2026 року офіційно підтверджених сторінок Дениса Улютіна в Instagram або інших популярних соціальних мережах у відкритому доступі немає. Більшість його публічної діяльності пов’язана з офіційними повідомленнями державних органів. Тому інформацію про особисті акаунти підтвердити неможливо.

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