Денис Шмигаль: біографія та цікаві факти про українського державного діяча
2026-16-07    123

Денис Шмигаль: біографія та цікаві факти про українського державного діяча

Денис Анатолійович Шмигаль — український державний діяч, економіст і політик, який обіймав посаду прем’єр-міністра України з березня 2020 року до липня 2026 року. За цей час він став одним із найдовше працюючих очільників українського уряду за роки незалежності. Після формування нового Кабінету Міністрів у липні 2026 року Шмигаль отримав посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики України. Його кар’єра охоплює державну службу, роботу в обласній адміністрації та керівні посади у великому бізнесі. Значна частина його діяльності припала на період пандемії COVID-19 та повномасштабної війни Росії проти України.

Біографія

Денис Анатолійович Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові.

У 1997 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка», де здобув освіту за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». Має науковий ступінь кандидата економічних наук.

Професійну кар’єру розпочав у приватному секторі. Працював на керівних посадах у низці українських підприємств, а також займався питаннями економічного розвитку та управління виробництвом.

У різні роки працював у Львівській обласній державній адміністрації. Пізніше обіймав керівні посади в енергетичній компанії ДТЕК, де відповідав за управління великими виробничими підприємствами.

1 серпня 2019 року Кабінет Міністрів призначив Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

4 лютого 2020 року він став віцепрем’єр-міністром України — міністром розвитку громад та територій.

4 березня 2020 року Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України. Його уряд працював у період пандемії COVID-19, економічної кризи, повномасштабної війни та масштабної міжнародної підтримки України.

Під керівництвом уряду реалізовувалися програми підтримки бізнесу, цифровізації державних послуг, інтеграції до Європейського Союзу, відновлення інфраструктури та співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

16 липня 2026 року після зміни уряду Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України. Денис Шмигаль увійшов до нового Кабінету Міністрів як перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України.

Цікаві факти

Денис Шмигаль є одним із небагатьох українських прем’єр-міністрів, який очолював уряд понад шість років. Його каденція припала на один із найскладніших періодів сучасної історії України.

До переходу в державне управління він багато років працював у корпоративному секторі, зокрема в енергетичній галузі. Цей досвід часто згадувався як одна з причин його призначення на посаду міністра енергетики після завершення роботи на посаді прем’єра.

Під час повномасштабної війни уряд Шмигаля координував співпрацю України з міжнародними фінансовими інституціями, Світовим банком, МВФ, Європейським Союзом та іншими партнерами щодо фінансування державного бюджету й відновлення країни.

Діяльність уряду Шмигаля неодноразово ставала предметом політичних дискусій. Представники влади наголошували на забезпеченні макрофінансової стабільності та адаптації економіки до умов війни. Водночас опозиційні політики й окремі експерти критикували уряд за темпи реформ, кадрові рішення та окремі економічні кроки.

Відомості про особисті захоплення Дениса Шмигаля у відкритих джерелах обмежені. Відомо, що він одружений і має дітей, однак деталі приватного життя публічно майже не висвітлює.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Денис Шмигаль?

Денис Шмигаль — український державний діяч, економіст і політик. З 2020 по 2026 рік він очолював Кабінет Міністрів України як прем’єр-міністр. Після зміни уряду став першим віцепрем’єр-міністром — міністром енергетики.

Скільки років Денису Шмигалю?

Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Його актуальний вік визначається відповідно до дати народження.

Яку освіту має Денис Шмигаль?

Він закінчив Національний університет «Львівська політехніка». За фахом є економістом і менеджером, також має науковий ступінь кандидата економічних наук.

Чим Денис Шмигаль займався до політики?

До роботи в уряді він працював у бізнесі та державному секторі. Зокрема, займав керівні посади в компанії ДТЕК, працював у Львівській ОДА та очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Що відомо про сім’ю Дениса Шмигаля?

У відкритих джерелах зазначено, що Денис Шмигаль одружений і має дітей. Детальну інформацію про родину він практично не коментує, дотримуючись приватності особистого життя.

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