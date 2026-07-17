Денис Прокопенко — український військовий, офіцер Національної гвардії та один із найвідоміших командирів сучасної російсько-української війни. Найбільшу популярність він здобув як командир полку «Азов», який відіграв ключову роль в обороні Маріуполя навесні 2022 року. Після тривалого перебування в російському полоні він повернувся в Україну та продовжив військову службу. Ім’я Дениса Прокопенка регулярно згадується у повідомленнях про розвиток Сил оборони, бойові дії та військове командування. Його біографія нерозривно пов’язана із формуванням одного з найвідоміших бойових підрозділів країни.

Біографія

Денис Геннадійович Прокопенко народився 27 червня 1991 року у Києві.

Після завершення навчання проходив службу у внутрішніх військах, а згодом приєднався до добровольчого батальйону «Азов», який був створений у травні 2014 року. Вже у перші місяці війни на сході країни він брав участь у бойових діях проти російських збройних формувань.

Після включення «Азова» до складу Національної гвардії Денис Прокопенко продовжив службу у підрозділі. Він пройшов шлях від командира взводу до одного з керівників полку.

У вересні 2017 року Прокопенка було призначено командиром окремого загону спеціального призначення «Азов». На цій посаді він займався бойовою підготовкою особового складу, розвитком підрозділу та його реформуванням відповідно до сучасних військових стандартів.

Після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року Денис Прокопенко керував обороною Маріуполя. Одним із останніх осередків спротиву українських військових став металургійний комбінат «Азовсталь», де українські захисники тривалий час стримували переважаючі сили противника.

У травні 2022 року після наказу вищого військового командування гарнізон Маріуполя залишив територію «Азовсталі». Денис Прокопенко разом з іншими захисниками потрапив у російський полон.

У вересні 2022 року його звільнили під час великого обміну військовополоненими. Відповідно до домовленостей за участю Туреччини він певний час перебував на території цієї країни.

У липні 2023 року Денис Прокопенко повернувся в Україну разом з іншими командирами гарнізону Маріуполя. Після повернення він продовжив службу у Національній гвардії та виконує командні обов’язки.

За військову службу Денис Прокопенко удостоєний звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Також нагороджений низкою державних відзнак.

Цікаві факти

Позивний Дениса Прокопенка — «Редіс». Саме під цим позивним він став відомий під час оборони Маріуполя та численних відеозвернень із заблокованого міста.

Прокопенко має естонське походження по батьківській лінії. Представники естонської влади неодноразово висловлювали підтримку українському військовому після його потрапляння в полон.

Його дружина — Катерина Прокопенко, громадська діячка та керівниця Асоціації родин захисників «Азовсталі». Під час перебування чоловіка у полоні вона брала активну участь у міжнародній кампанії із закликами до звільнення українських військовополонених, зустрічалася з іноземними політиками та представниками міжнародних організацій.

Однією з найбільш обговорюваних тем навколо Дениса Прокопенка стало його повернення з Туреччини до України у липні 2023 року. Подія викликала широкий міжнародний резонанс, оскільки попередньо повідомлялося, що командири гарнізону Маріуполя мають залишатися на території Туреччини до завершення війни.

Прокопенко рідко коментує своє особисте життя. У відкритих джерелах практично відсутня інформація про його захоплення чи дозвілля, а більшість публічних заяв стосується військової служби, ситуації на фронті та питань оборони.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Денис Прокопенко?

Денис Прокопенко — український військовий, офіцер Національної гвардії та командир «Азова». Він став одним із символів оборони Маріуполя у 2022 році. Після звільнення з російського полону повернувся до виконання службових обов’язків.

Скільки років Денису Прокопенку?

Денис Прокопенко народився 27 червня 1991 року в Києві. Станом на 2026 рік йому виповнилося 35 років. Його військова кар’єра триває понад десять років.

Чому Денис Прокопенко має позивний «Редіс»?

Позивний «Редіс» використовується ним із періоду служби у добровольчому підрозділі «Азов». Саме під цим ім’ям його знають військові, журналісти та широка громадськість. Позивний став впізнаваним після оборони Маріуполя.

Хто дружина Дениса Прокопенка?

Дружиною командира є Катерина Прокопенко. Під час перебування чоловіка у полоні вона представляла інтереси родин захисників «Азовсталі» та брала участь у міжнародній кампанії щодо визволення українських військовополонених.

Які нагороди має Денис Прокопенко?

За мужність і керівництво обороною Маріуполя Денис Прокопенко отримав звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Також він нагороджений іншими державними відзнаками за військову службу.