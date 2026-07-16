Денис Вячеславович Маслов — український політик, юрист та народний депутат України. Він став відомим у політичному середовищі після обрання до Верховної Ради та роботи у сфері правової політики. Маслов очолює Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та бере участь у підготовці законодавчих змін у сфері судової системи, кримінального права та державного управління. До політичної кар’єри він працював адвокатом і займався юридичною практикою. Його діяльність пов’язана з реформуванням правосуддя, питаннями суддівського врядування та адаптацією українського законодавства до європейських стандартів.

Біографія

Денис Вячеславович Маслов народився 1 вересня 1983 року у місті Дніпро. Він здобув юридичну освіту та побудував професійну кар’єру у сфері права.

Маслов закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Після завершення навчання працював у правовій сфері, зокрема займався адвокатською діяльністю.

До приходу у велику політику Денис Маслов мав досвід роботи як практикуючий юрист. Його професійна діяльність була пов’язана із судовими процесами, правовим консультуванням та представництвом інтересів клієнтів у судах.

У 2014 році він отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Певний час працював у приватній юридичній практиці та був залучений до роботи адвокатського об’єднання.

Політична кар’єра Маслова розпочалася після його участі у місцевому самоврядуванні Дніпра. Він був депутатом Дніпровської міської ради, де працював над питаннями правового регулювання та діяльності місцевих органів влади.

У 2019 році Денис Маслов був обраний народним депутатом України IX скликання від політичної партії «Слуга народу». Він переміг на парламентських виборах у мажоритарному окрузі №25 у Дніпрі.

У Верховній Раді Маслов працює у сфері правової політики. Він став членом Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, а згодом очолив цей комітет.

Як голова комітету він бере участь у розгляді законопроєктів, що стосуються судової реформи, організації роботи судів, статусу суддів, кримінального законодавства та інших правових питань.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Маслов продовжив роботу у парламенті, зосередившись на законодавчому забезпеченні роботи державних інституцій в умовах воєнного стану.

Одним із напрямів його роботи стали питання, пов’язані з виконанням рекомендацій Європейського Союзу щодо реформування судової системи України в межах процесу євроінтеграції.

Цікаві факти

Денис Маслов належить до представників українських політиків, які прийшли у Верховну Раду з юридичної сфери. До депутатства він не мав тривалої політичної кар’єри на національному рівні, а основний професійний досвід отримав у праві.

Його призначення головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики відбулося у період активного реформування судової системи України. Комітет, який він очолює, відіграє важливу роль у підготовці законів, необхідних для виконання євроінтеграційних вимог.

У 2023 році діяльність Маслова опинилася в центрі уваги через дискусії навколо законодавчих ініціатив у сфері судової влади. Частина експертів критикувала окремі підходи парламенту до судової реформи, тоді як представники влади заявляли про необхідність швидких змін для виконання міжнародних зобов’язань України.

Окремі обговорення викликала інформація щодо його професійного минулого як адвоката. При цьому у відкритих джерелах немає підтверджених даних про кримінальні провадження чи судові рішення щодо Маслова, які б свідчили про порушення закону.

У деклараціях народного депутата зазначається інформація про доходи та майно відповідно до вимог українського законодавства. Як і інші народні депутати, Маслов зобов’язаний подавати щорічні декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Інформація про особисте життя Дениса Маслова, його хобі, родину, дружину та дітей у відкритих джерелах представлена обмежено. Публічна діяльність політика переважно пов’язана із законодавчою роботою та правовими питаннями.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Денис Маслов?

Денис Маслов — український політик, юрист та народний депутат України IX скликання. Він представляє партію «Слуга народу» та очолює парламентський Комітет з питань правової політики. До політичної діяльності працював адвокатом.

Коли народився Денис Маслов?

Денис Маслов народився 1 вересня 1983 року у Дніпрі. Він здобув юридичну освіту та почав професійну діяльність у правовій сфері. Значна частина його кар’єри до парламенту була пов’язана з адвокатурою.

Яку освіту має Денис Маслов?

Він закінчив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за юридичним напрямом. Після навчання працював у сфері права та отримав статус адвоката. Його спеціалізація пов’язана із юридичною практикою та законодавством.

Коли Денис Маслов став народним депутатом?

У 2019 році він був обраний до Верховної Ради України IX скликання. Маслов переміг на парламентських виборах у мажоритарному окрузі в Дніпрі. У парламенті він працює у сфері правової політики.

Чим займається Денис Маслов у Верховній Раді?

Основний напрям його роботи — законодавство у сфері права та судової системи. Він очолює Комітет Верховної Ради з питань правової політики. Серед його повноважень — участь у підготовці законопроєктів щодо роботи судів і правових реформ.