Денис Берінчик: біографія та цікаві факти про українського боксера
2026-30-08    127

Денис Берінчик: біографія та цікаві факти про українського боксера

Денис Берінчик — український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор 2012 року та колишній чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі. Він став одним із представників покоління українських боксерів, яке голосно заявило про себе на міжнародному рівні на початку 2010-х років. Берінчик здобув широку популярність не лише завдяки результатам у рингу, а й завдяки яскравому образу та козацькій стилістиці своїх виступів. На Олімпіаді в Лондоні спортсмен запам’ятався глядачам танцем гопак після перемог. У професійному боксі Денис Берінчик пройшов шлях від непереможної серії до завоювання одного з чотирьох головних чемпіонських титулів світу.

Біографія

Денис Юрійович Берінчик народився 5 травня 1988 року в Краснодоні Луганської області, нинішня назва міста — Сорокине. Саме бокс став головним напрямом його спортивної кар’єри, а перші великі міжнародні результати він показав ще в аматорському спорті. За даними олімпійських і спортивних довідкових ресурсів, Берінчик виступав у категорії до 64 кілограмів і представляв Україну на найбільших міжнародних турнірах.

Одним із ключових етапів його аматорської кар’єри став чемпіонат світу 2011 року в Баку. Берінчик дійшов до фіналу турніру та здобув срібну медаль. На шляху до вирішального бою він, зокрема, переміг кубинця Роніеля Іглесіаса, з яким уже наступного року знову зустрівся на найвищому міжнародному рівні.

Найбільшим олімпійським успіхом Берінчика стали Ігри 2012 року в Лондоні. Українець переміг шведа Ентоні Їгіта, австралійця Джеффа Горна та монгольського боксера Мунх-Ердена Уранчімега, після чого вийшов до фіналу. У вирішальному поєдинку він поступився Роніелю Іглесіасу та завоював срібну медаль Олімпіади.

Після Олімпіади Берінчик став одним із учасників команди «Українські отамани», яка виступала у Всесвітній серії боксу WSB. Разом із ним у складі команди виступали інші майбутні зірки українського боксу, зокрема Олександр Усик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик. У дебютному сезоні «Українські отамани» дійшли до фіналу турніру та стали віцечемпіонами серії.

У 2015 році Денис Берінчик перейшов до професійного боксу та розпочав співпрацю з K2 Promotions. Перший професійний бій він провів 29 серпня 2015 року. У наступні роки українець завоював регіональні титули WBO Oriental та WBO International у легкій вазі, поступово піднімаючись у світовому рейтингу.

Найважливіший професійний бій у кар’єрі Берінчика відбувся 18 травня 2024 року в Сан-Дієго. Українець зустрівся з мексиканцем Емануелем Наваррете за вакантний титул чемпіона світу WBO в легкій вазі та переміг роздільним рішенням суддів. Рахунки суддів склали 115:113, 116:112 і 112:116, а Берінчик уперше став чемпіоном світу в професійному боксі.

Перший захист чемпіонського пояса відбувся 14 лютого 2025 року в Нью-Йорку. Суперником Берінчика став американський боксер Кейшон Девіс. Українець зазнав першої поразки на професійному рингу та втратив титул WBO після дострокового завершення поєдинку в четвертому раунді. До цього моменту його професійний рекорд складав 19 перемог без поразок.

Останній на цей час бій Берінчик провів 29 серпня 2026 року в Лондоні проти британця Сема Ноукса. Ноукс переміг одностайним рішенням суддів після десяти раундів, а суддівські записки склали 100:90, 99:91 та 98:92. Цей поєдинок став поверненням українського боксера до рингу після тривалої перерви, що настала після втрати чемпіонського титулу у 2025 році.

Берінчик також має наукову роботу, пов’язану зі спортом. У відкритому академічному репозитарії Національного університету фізичного виховання і спорту України міститься його дисертаційна робота, присвячена структурі змагальної діяльності та спеціальній працездатності кваліфікованих боксерів.

Цікаві факти

Однією з головних особливостей Дениса Берінчика став його образ на Олімпіаді 2012 року. Українські боксери тоді використовували козацьку символіку та зачіски-«оселедці», а сам Берінчик після перемог виконував у рингу гопак. Саме такий спосіб святкування став одним із найбільш упізнаваних епізодів його виступу в Лондоні.

Яскравий стиль залишився частиною образу спортсмена і після переходу до WSB. У складі «Українських отаманів» Берінчик використовував театралізовані виходи на ринг і козацьку атрибутику, зокрема елементи традиційного одягу. Його виступи вирізнялися на тлі більш стриманих спортивних презентацій, що допомогло боксеру сформувати впізнаваний публічний образ.

У 2021 році Берінчик спробував себе в поєдинку за правилами боїв на голих кулаках. Його суперником став колишній боєць UFC Артем Лобов. Поєдинок завершився після четвертого раунду, коли Лобов відмовився продовжувати бій.

Відома також частина інформації про особисте життя спортсмена. У 2016 році Берінчик повідомив про народження доньки, опублікувавши відповідний допис у соціальних мережах. Водночас значна частина деталей приватного життя боксера не має достатнього підтвердження в офіційних та авторитетних відкритих джерелах, тому приписувати йому додаткові факти про родину або побут без надійних підтверджень не варто.

Відповіді на питання про Дениса Берінчика

Хто такий Денис Берінчик?
Денис Берінчик — український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор 2012 року. Він також був чемпіоном світу WBO в легкій вазі. Широку спортивну популярність здобув завдяки успіхам в аматорському та професійному боксі.

Скільки років Денису Берінчику?
Денис Берінчик народився 5 травня 1988 року. Станом на серпень 2026 року йому 38 років. Дані про дату народження підтверджуються олімпійськими довідковими ресурсами.

Які найбільші досягнення Дениса Берінчика?
Серед головних досягнень боксера — срібна медаль Олімпіади 2012 року та срібло чемпіонату світу 2011 року. У 2024 році він переміг Емануеля Наваррете та завоював титул чемпіона світу WBO в легкій вазі. Також Берінчик був багаторічним володарем титулу WBO International.

Чому Денис Берінчик танцював гопак у рингу?
На Олімпіаді 2012 року спортсмен святкував свої перемоги виконанням гопака. Це стало частиною його публічного образу разом із козацькою символікою та зачіскою-«оселедцем». Епізоди з танцем після перемог зробили Берінчика одним із найбільш упізнаваних українських боксерів тієї Олімпіади.

Коли Денис Берінчик став чемпіоном світу?
Титул чемпіона світу за версією WBO Денис Берінчик завоював 18 травня 2024 року. У бою в Сан-Дієго він переміг мексиканця Емануеля Наваррете роздільним рішенням суддів. Пояс українець втратив під час першого захисту в лютому 2025 року після поєдинку з Кейшоном Девісом.

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