День народження Діснейленду: тематичні парки оновлюють рекорди

17 липня виповнюється річниця відкриття першого Діснейленду — парку розваг, який започаткував цілу індустрію тематичних парків сучасного формату. Сьогодні цей сегмент продовжує демонструвати стабільне зростання, а нові масштабні проєкти відкриваються в різних країнах світу. Як одна ідея Волта Діснея перетворилася на глобальний культурний феномен, можна дізнатися у повній історії створення легендарного парку.

Перший Disneyland відкрився 17 липня 1955 року в Анахаймі, штат Каліфорнія. Відтоді бренд Disney значно розширив свою присутність: тематичні парки працюють у США, Франції, Японії, Китаї та Гонконгу. Кожен із них став одним із найвідвідуваніших туристичних об’єктів своїх регіонів, щороку приймаючи десятки мільйонів гостей.

За даними Themed Entertainment Association та компанії AECOM, парки Disney традиційно займають провідні місця у світових рейтингах відвідуваності. Після пандемії туристична галузь демонструє поступове відновлення, а інтерес до сімейного відпочинку в тематичних парках знову наближається до рекордних показників. Найбільший парк мережі — Walt Disney World Resort у штаті Флорида — залишається одним із найпопулярніших туристичних комплексів світу.

Компанія The Walt Disney Company продовжує інвестувати мільярди доларів у розвиток своїх курортів. У найближчі роки корпорація планує масштабне розширення тематичних зон, модернізацію атракціонів та впровадження нових цифрових сервісів для відвідувачів. Окрему увагу приділяють інтеграції популярних франшиз, серед яких Marvel, Star Wars та Pixar.

Експерти туристичної галузі зазначають, що сучасні тематичні парки вже давно перестали бути лише місцем для дитячого відпочинку. Вони стали важливою складовою економіки регіонів, створюючи десятки тисяч робочих місць, стимулюючи розвиток готельного бізнесу, транспорту та сфери послуг. За оцінками міжнародних аналітиків, індустрія тематичних розваг продовжить зростати завдяки розвитку внутрішнього туризму та збільшенню попиту на сімейний відпочинок.

Історія Діснейленду також вплинула на розвиток конкурентів. Після успіху Disney у різних країнах почали з’являтися великі тематичні парки Universal Studios, Legoland та інші розважальні комплекси, які інвестують у нові технології, інтерактивні атракціони та імерсивні шоу. Сьогодні боротьба за туристів відбувається не лише між окремими парками, а й між цілими туристичними напрямками, що робить індустрію розваг одним із найдинамічніших сегментів світового туризму.