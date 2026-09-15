Демократи в Конгресі запропонували $15 млрд військової допомоги Києву

Демократи в Палаті представників США запропонували виділити Києву $15 млрд військової допомоги в межах законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. Про це повідомив Регламентний комітет Палати представників напередодні розгляду документа Конгресом.

Кошти пропонується спрямувати за програмою Foreign Military Financing, яка передбачає фінансування закупівлі американського озброєння та військового обладнання іноземними партнерами США. Відповідна пропозиція стала однією з п’яти поправок, підготовлених демократами до законопроєкту перед його розглядом у нижній палаті.

Авторами поправки виступили конгресмени Грегорі Мікс, Білл Кітінг і Майк Квіглі. У разі схвалення ініціативи фінансування для Києва буде закладено безпосередньо в пакет законодавчих змін, пов’язаних із санкційним тиском на Росію.

Пропозиція демократів має значення і для внутрішньополітичних дебатів у США щодо майбутньої військової підтримки Києва. Раніше представники Демократичної партії виступали проти голосування за сенатський варіант санкційного законопроєкту через положення, які, на їхню думку, можуть надати президенту Дональду Трампу додаткові повноваження.

Сенатський документ передбачає посилення санкційного механізму щодо Росії та інших держав, які співпрацюють із Москвою. Одним із ключових елементів законопроєкту є можливість запровадження значно вищих мит та інших економічних обмежень щодо країн, які купують російські енергоносії.

Запропоновані $15 млрд для Києва фактично пов’язують дискусію про санкції з питанням продовження американської військової підтримки. Демократи можуть використовувати поправку як умову для підтримки ширшого законодавчого пакета, водночас намагаючись змінити окремі положення, що стосуються повноважень президента.

Позиція Білого дому щодо подальшої допомоги залишається одним із головних факторів у цій дискусії. Трамп неодноразово заявляв, що не хоче відновлювати масштабне безоплатне фінансування військової допомоги Києву. Натомість президент США говорив про можливість постачання американської зброї за кошти європейських держав.

Таким чином, остаточний формат допомоги залежатиме не лише від голосування щодо санкційного законопроєкту, а й від домовленостей між Палатою представників, Сенатом та адміністрацією президента. Якщо поправку про $15 млрд не включать до фінального тексту, питання фінансування може бути винесене на розгляд у межах іншого законодавчого пакета.

Foreign Military Financing є окремим інструментом зовнішньої безпекової політики США, через який Вашингтон допомагає союзникам та партнерам оплачувати придбання американської військової техніки. Розподіл таких коштів залежить від рішень Конгресу та подальших процедур, передбачених американським законодавством.

Грегорі Мікс представляє штат Нью-Йорк і раніше очолював Комітет Палати представників із закордонних справ, Білл Кітінг представляє Массачусетс, а Майк Квіглі — Іллінойс. Подальший розгляд їхньої поправки покаже, чи стане фінансування Києва частиною остаточного санкційного пакета та чи отримає документ достатню підтримку для проходження через обидві палати Конгресу.