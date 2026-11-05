Демократи готують розслідування криптобізнесу Трампа та його родини
2026-05-11    215

Демократи готують розслідування криптобізнесу Трампа та його родини

Демократи в Конгресі США готують масштабні розслідування фінансових зв’язків президента Дональда Трампа та його родини з криптовалютними компаніями після отримання контролю над обома палатами Конгресу за підсумками проміжних виборів. Як повідомляє Bloomberg, увага законодавців буде зосереджена на доходах від криптопроєкту World Liberty Financial, стейблкоїні USD1 та мемкоїні TRUMP. Демократи мають намір з’ясувати, хто інвестував у пов’язані з родиною президента активи, які прибутки отримали власники проєктів і чи могли комерційні операції впливати на рішення американської адміністрації. Окремим напрямом стане перевірка іноземних фінансових зв’язків, зокрема угоди на $2 млрд за участю криптобіржі Binance та інвестиційної структури з Абу-Дабі. Очікується, що парламентські комітети повернуться до цих питань після початку роботи нового складу Конгресу в січні 2027 року.

За інформацією Bloomberg, розслідування можуть стати одним із головних напрямів роботи демократів у сфері фінансового нагляду. Серед політиків, які мають відігравати ключову роль, називають сенаторку Елізабет Воррен, яка претендує на керівництво банківським комітетом Сенату, та конгресмена Роберта Гарсію, якого розглядають як майбутнього очільника комітету з нагляду Палати представників. Обидва політики раніше вимагали перевірити фінансові операції, пов’язані з криптовалютним бізнесом родини Трампа.

Одним із центральних об’єктів уваги стане World Liberty Financial (WLF) — криптовалютна компанія, співзасновниками якої є Дональд Трамп та його сини. Серед інших засновників і партнерів проєкту — Закарі Фолкман, Чейз Герро та Зак Віткофф. Компанія працює у сфері децентралізованих фінансів і залучає кошти через продаж цифрових активів. Демократи хочуть отримати детальнішу інформацію про структуру власності, інвесторів, розподіл доходів і фінансові домовленості з іноземними контрагентами.

За даними комітету з фінансових послуг Палати представників, який очолює демократка Максін Вотерс, World Liberty Financial залучила понад $550 млн, а 75% надходжень від продажу її токенів, за оцінкою демократів, припадає на родину Трампа. Ці цифри законодавці використовують як аргумент на користь перевірки можливого конфлікту між приватними інтересами президента та його державною посадою. Сам факт отримання доходів від бізнесу, однак, не доводить незаконного впливу на рішення адміністрації.

Окремий блок розслідування стосуватиметься стейблкоїна USD1, який World Liberty Financial запустила у березні 2025 року. Його курс прив’язаний до долара США, а забезпечення, за описом компанії, включає грошові кошти, депозити та короткострокові державні облігації. Найбільше запитань у демократів викликала операція, у межах якої інвестиційна компанія MGX з Абу-Дабі використала USD1 для розрахунку за інвестицію на $2 млрд у криптобіржу Binance.

Про використання стейблкоїна для цієї операції публічно повідомив співзасновник World Liberty Financial Зак Віткофф у травні 2025 року. Угода стала важливою для просування USD1 на криптовалютному ринку, оскільки забезпечила токену масштабну транзакцію та зв’язок із однією з найбільших бірж цифрових активів. Сенатори-демократи раніше вимагали від MGX і Binance зберегти документи та листування щодо вибору саме цього стейблкоїна, а також пояснити, хто запропонував його використання і чи були додаткові стимули для учасників угоди.

Законодавців цікавить не лише розмір транзакції, а й особи інвесторів та можливий зв’язок їхніх комерційних інтересів із політикою Вашингтона. У лютому 2026 року сенатори Елізабет Воррен та Енді Кім також зверталися до Міністерства фінансів США з проханням перевірити повідомлення про придбання інвесторами, пов’язаними з Об’єднаними Арабськими Еміратами, 49% World Liberty Financial за $500 млн. Вони порушували питання національної безпеки та можливого доступу іноземних структур до даних компанії.

Ще один напрям перевірок — мемкоїн TRUMP, який Дональд Трамп запустив 17 січня 2025 року, за три дні до своєї інавгурації. Демократи мають намір дослідити, хто отримував доходи від випуску та торгівлі токеном, як розподілялися кошти між пов’язаними структурами та чи створювала криптовалюта можливість для іноземних інвесторів отримувати доступ до президента через купівлю цифрових активів. Додаткові запитання викликала організація заходів для найбільших власників токена за участю Трампа.

У межах попередніх звернень демократи також порушували питання дотримання санкційного законодавства та правил протидії відмиванню коштів криптовалютними компаніями. Зокрема, сенатор Адам Шифф разом із колегами вимагав інформацію про відносини Binance з родинами Трампа та спецпосланця США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, а також про контроль за транзакціями, які могли мати зв’язок з особами під санкціями. Binance заперечувала достовірність окремих повідомлень про порушення у своїй діяльності.

Нові перевірки можуть охопити запити документів до компаній, листування з представниками адміністрації, фінансову звітність і свідчення посадовців на слуханнях. Комітети Конгресу мають повноваження вимагати інформацію в межах парламентського нагляду, однак самі розслідування не означають автоматичного встановлення порушень або притягнення когось до відповідальності.

Суперечка навколо криптовалютних активів президента вже впливала на обговорення законодавства про цифрові фінанси. У вересні 2026 року просування законопроєкту CLARITY Act зіткнулося з опором демократів, які вимагали посилити обмеження щодо фінансових інтересів президента та інших високопосадовців у криптовалютній галузі. Подальша доля документа залежатиме від переговорів між партіями та готовності законодавців узгодити правила ринку з вимогами щодо запобігання конфліктам інтересів.

Результати майбутніх перевірок можуть вплинути на регуляторну політику США щодо криптовалют, вимоги до розкриття інформації про власників цифрових активів і контроль за іноземними інвестиціями. Водночас ключовим питанням залишиться те, чи зможуть демократи документально встановити зв’язок між приватними доходами родини президента та конкретними рішеннями федеральної влади.

Binance, USD1, World Liberty Financial, Дональд Трамп, криптовалюта
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