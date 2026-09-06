Декриміналізація порно може принести Україні $25 млн на рік

Україна розглядає можливість декриміналізації дорослого порнографічного контенту та його оподаткування, що потенційно може приносити державному бюджету до $25 млн на рік. Про це пише The Wall Street Journal. Законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді та очікує розгляду у другому читанні.

Йдеться про законопроєкт №15294, який парламент підтримав 14 липня 2026 року. За документ за основу проголосував 231 народний депутат. Водночас пропозицію скоротити наполовину строк підготовки законопроєкту до другого читання підтримали лише 177 парламентарів, тому вона не була ухвалена.

Документ передбачає зміну підходу до відповідальності за порнографічний контент для повнолітніх. Водночас положення щодо захисту дітей мають залишитися кримінально караними, а відповідальність за залучення неповнолітніх до створення чи поширення порнографії — посилитися. Також передбачені обмеження щодо примушування людини до участі у створенні такого контенту.

Одним із прихильників змін є народний депутат Ярослав Железняк, який очолює парламентський фінансовий комітет і є співавтором законодавчої ініціативи. За його оцінкою, оподаткування діяльності у сфері дорослого контенту може забезпечити до $25 млн щорічних надходжень. У нинішніх умовах ці кошти пропонується спрямовувати, зокрема, на фінансування потреб оборони.

WSJ зазначає, що потенційне джерело доходів пов’язане передусім з онлайн-платформами, де працюють українські автори контенту для дорослих. Податкова влада вже отримує інформацію про доходи українських користувачів таких платформ, що створює юридичну колізію: люди можуть декларувати заробіток і сплачувати податки, водночас сама діяльність у певних випадках залишається пов’язаною з кримінально-правовими ризиками.

За даними видання, частина українських авторів дорослого контенту працює за межами країни, щоб уникнути правової невизначеності. Серед них WSJ наводить приклад Світлани Дворнікової, яка створює контент для OnlyFans і, за інформацією видання, сплатила близько $900 тис. податків. Її історія стала одним із прикладів проблеми, яку прихильники законодавчих змін пропонують врегулювати.

Потенційні $25 млн на рік є відносно невеликою сумою на тлі загальних потреб держави у фінансуванні оборони, однак прихильники реформи розглядають її не лише як спосіб збільшити надходження до бюджету. Йдеться також про виведення частини економічної діяльності з тіні, зменшення можливостей для корупційного тиску та встановлення зрозумілих правил оподаткування.

Подальша доля законопроєкту залежатиме від підготовки документа до другого читання та позиції депутатів щодо остаточної редакції. Водночас парламент уже визначив окремий напрям відповідальності за злочини, пов’язані з дитячою порнографією: 14 липня законопроєкт №15294 був підтриманий за основу саме під назвою про посилення відповідальності за її виготовлення та розповсюдження.

Дискусія навколо документа стосується не лише податків. У разі ухвалення змін державі доведеться чітко розмежувати легальну діяльність повнолітніх осіб, незаконне поширення такого контенту серед неповнолітніх, примушування та інші злочини. Саме від формулювань другого читання залежатиме, які види діяльності будуть декриміналізовані, а які й надалі залишатимуться під кримінальною забороною.