Дейсі Алехандра Омана Ортіс: колишня акторка фільмів для дорослих стала сенаторкою Колумбії

У Колумбії 20 липня 2026 року 33-річна Дейсі Алехандра Омана Ортіс, яка раніше працювала журналісткою та акторкою фільмів для дорослих, склала присягу сенаторки від лівої коаліції «Історичний пакт». Політикиня, відома у минулому під псевдонімом Амаранта Ханк, отримала мандат після завершення виборчого процесу, а її вступ на посаду привернув увагу міжнародних медіа через незвичну професійну біографію.

За повідомленнями західних видань, церемонія вступу на посаду відбулася 20 липня в Конгресі Колумбії. Омана Ортіс представляє коаліцію «Історичний пакт», яка підтримує президента Густаво Петро та об’єднує лівоцентристські й прогресивні політичні сили країни. Її прихід до Сенату став однією з найбільш обговорюваних політичних подій останніх тижнів у Колумбії.

До політичної кар’єри Дейсі Алехандра Омана Ортіс працювала журналісткою, а пізніше близько двох років була задіяна в індустрії контенту для дорослих. Вона неодноразово пояснювала, що залишила цю сферу через неналежні умови праці, недостатній рівень безпеки на знімальних майданчиках та випадки порушення санітарних вимог, які, за її словами, створювали ризики для здоров’я виконавців, зокрема через зараження ВІЛ.

Під час виборчої кампанії Ортіс зробила однією з головних тем захист трудових прав працівників індустрії контенту для дорослих. Вона заявляла, що представники цієї сфери роками залишалися позбавленими належного соціального захисту, доступу до медичного забезпечення та гарантій, які мають працівники інших професій. На її думку, держава повинна встановити чіткі правила функціонування галузі незалежно від суспільного ставлення до неї.

Окрім цього, новообрана сенаторка включила до своєї політичної програми питання розвитку психіатричної допомоги, розширення доступу до психологічної підтримки та посилення державних заходів із протидії сексуальному насильству. Вона наголошувала, що ці напрямки потребують системних реформ та додаткового фінансування.

Однією з найрезонансніших заяв Ортіс під час кампанії стало запитання про право людей із неоднозначним професійним минулим брати участь у політичному житті. Вона публічно заявила, що попередня діяльність не повинна автоматично позбавляти громадянина можливості бути обраним на державну посаду, якщо це відповідає волі виборців.

Водночас висунення та обрання Ортіс викликали суперечки в колумбійському суспільстві. Критики вважають, що її минуле може негативно впливати на репутацію парламенту та суспільне сприйняття державних інституцій. Прихильники, навпаки, розцінюють її перемогу як приклад демократичної конкуренції, у якій остаточне рішення ухвалюють виборці незалежно від професійної біографії кандидата.

Політичні оглядачі зазначають, що випадок Дейсі Алехандри Омани Ортіс демонструє зміни у політичному житті Колумбії, де дедалі частіше до державних інституцій приходять представники різних професійних середовищ. Водночас її подальша діяльність у Сенаті оцінюватиметься насамперед за законодавчими ініціативами, а не за попередньою кар’єрою.

Історія нової сенаторки вже стала предметом активного обговорення не лише в Латинській Америці, а й за її межами. Інтерес до цієї теми пов’язаний із дискусією про межі політичної репутації, права кандидатів із нестандартним професійним досвідом та вплив особистої біографії на довіру виборців.