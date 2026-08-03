DeepState: у липні 2026 окупанти розширили контроль над 88 кв. км території України

У липні 2026 року російські війська захопили більше території, ніж Сили оборони України змогли звільнити, а чистий приріст окупованої площі після уточнення даних може становити 88 квадратних кілометрів. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState, який також переглянув статистику за попередні місяці з урахуванням інформації про успіхи українських військових, що оприлюднюються із затримкою.

За даними аналітиків, протягом липня площа окупованих територій була скоригована на 52 квадратні кілометри на користь Сил оборони. Із цього показника 25 квадратних кілометрів припадають на успіхи, досягнуті ще у травні, а ще 27 квадратних кілометрів — на результати червня. Після врахування цих змін фактичний чистий приріст території, яку контролюють російські війська, оцінюється у 88 квадратних кілометрів.

У DeepState зазначають, що українські військові продовжували проводити успішні операції і в липні, хоча їхній масштаб був меншим порівняно з попередніми місяцями. Проєкт повідомив, що наразі зафіксовано ще два епізоди успішних дій Сил оборони із результатом щонайменше 49 та 83 квадратні кілометри, однак деталі поки не розголошуються через відсутність офіційного підтвердження.

Аналітики наголосили, що після офіційних повідомлень українського військового командування ці результати будуть включені до загальної статистики із зазначенням конкретних напрямків. До того часу інформація про ці успіхи не публікується з міркувань безпеки та відповідно до принципів роботи проєкту.

Окремо DeepState прокоментував перспективи російської наступальної кампанії на Донеччині. За оцінкою аналітиків, заявлена Росією мета повністю окупувати Донецьку область до кінця 2026 року є малореалістичною. У повідомленні зазначено, що навіть за нинішніх темпів просування російські війська не матимуть шансів виконати це завдання і впродовж 2027 року.

Оприлюднені дані також демонструють, що оцінка змін лінії фронту залишається динамічною. У DeepState пояснюють, що частина інформації про звільнення територій відображається лише після завершення перевірки або після офіційних заяв військового командування, через що статистика окремих місяців може уточнюватися вже після завершення звітного періоду.

У червні аналітики повідомляли про окупацію російськими військами 84 квадратних кілометрів території. Водночас після врахування ділянок, які повернули під контроль Сили оборони, чистий приріст окупованих земель тоді міг виявитися від’ємним. Оновлені дані за травень, червень і липень свідчать про те, що оперативна ситуація на фронті потребує постійного коригування відповідно до підтверджених результатів бойових дій.

DeepState є незалежним аналітичним проєктом, який відстежує зміни на лінії фронту на основі відкритих джерел, геолокації фото- та відеоматеріалів, супутникових знімків і офіційних повідомлень. Карти проєкту регулярно використовують українські та міжнародні медіа, а також дослідники, які аналізують перебіг бойових дій.

Оцінки DeepState не є офіційною статистикою військового командування. Представники проєкту неодноразово наголошували, що інформація про успішні дії Сил оборони може навмисно публікуватися із затримкою, щоб не створювати ризиків для проведення операцій і не розкривати тактичні деталі до завершення відповідних заходів.