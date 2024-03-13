DeepState стверджує, що Невельське залишається під контролем України

Українське село Невельське залишається під контролем ЗСУ, незважаючи на повідомлення щодо його захоплення з боку окупантів. Про це повідомляє DeepState.

Проте, як стверджую DeepState,ситуація в регіоні залишається напруженою. Ворожі війська проводять активні штурмові дії поблизу південних околиць села Невельське.

Враховуючи, що дана інформація є передчасним повідомленням нагору про успіх, то командування РОВ залучить додаткові сили, чим посилить тиск, задля виправлення своєї ж брехні, пише DeepState.