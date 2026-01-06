Де найбільше зросли ціни на оренду житла в Україні

18 450 грн — середня вартість оренди однокімнатної квартири на Закарпатті. Серед лідерів за цінами також Львівщина, Київ, Київська й Волинська області, — такими є дані DIM.RIA.

Порівняно з аналогічним періодом (кінець грудня) 2024 року у відсотковому співвідношенні ціни на оренду житла найбільше зросли у:

▫️Черкаській обл. — на 56% (ціна на однокімнатну квартиру зараз 13 250 грн).

▫️Кіровоградській обл. — на 45% (8 000 грн).

▫️Полтавській обл. — на 29% (11 000 грн).

Водночас на Херсонщині цей показник зменшився на 25% (3 000 грн). Також найдешевше орендувати однокімнатну квартиру можна у:

▫️Харківській обл. — за 5000 грн.

▫️Миколаївській обл. — за 5 500 грн.

▫️Запорізькій обл. — за 6000 грн.