ДБР проводить масштабні обшуки у ТЦК по всій країні

Державне бюро розслідувань 30 липня проводить масштабні слідчі дії у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в різних регіонах країни. Інформацію про проведення обшуків підтвердили у пресслужбі ДБР. За наявними даними, перевірки одночасно відбуваються в обласних і районних ТЦК, а до заходів залучені також представники Генерального штабу Збройних сил України.

За попередньою інформацією, слідчі дії є частиною комплексної перевірки діяльності системи територіальних центрів комплектування. Правоохоронці збирають матеріали щодо можливих корупційних правопорушень, перевіряють інформацію про ймовірні зловживання службовим становищем, а також аналізують звернення громадян, пов’язані з дотриманням законодавства під час проведення мобілізаційних заходів. Офіційних повідомлень про результати перевірок або оголошення підозр станом на ранок не оприлюднено.

Нинішня операція відрізняється від попередніх розслідувань своїм масштабом. Якщо раніше правоохоронні органи повідомляли про окремі кримінальні провадження щодо керівників або працівників ТЦК в окремих областях, то цього разу перевірки проводяться одночасно у великій кількості територіальних центрів. Такий формат дає можливість оцінити роботу системи комплексно та зіставити інформацію, отриману в різних регіонах.

У ДБР поки не уточнюють, які саме документи або носії інформації вилучаються під час обшуків. Також не розкривається перелік територіальних центрів, у яких проводяться першочергові слідчі дії. Правоохоронці зазначають, що активна фаза операції триває, тому детальні відомості будуть оприлюднені після завершення необхідних процесуальних заходів.

Проведення обшуків може тимчасово вплинути на роботу окремих ТЦК. Попри відсутність офіційних повідомлень про призупинення діяльності установ, під час роботи слідчих можливі зміни графіків прийому громадян, затримки в оформленні документів та збільшення часу очікування. Водночас державні органи не повідомляли про припинення виконання територіальними центрами їхніх основних функцій.

Наразі залишається невідомим, у яких саме територіальних центрах виявлено можливі порушення, чи є затримані за результатами ранкових слідчих дій, а також скільки кримінальних проваджень може бути відкрито за їхніми підсумками. Офіційної інформації про оголошення підозр або застосування запобіжних заходів станом на цей час немає. У ДБР повідомили, що додаткові подробиці будуть оприлюднені після завершення основного етапу перевірок.

Останніми роками діяльність територіальних центрів комплектування неодноразово ставала предметом кримінальних розслідувань через підозри у корупційних схемах та перевищенні службових повноважень. Масштабна перевірка, яка відбувається одночасно в різних регіонах, може стати підставою для подальших процесуальних рішень після аналізу вилучених матеріалів і встановлення всіх обставин. Офіційні висновки щодо результатів спецоперації правоохоронні органи обіцяють оприлюднити після завершення слідчих дій.