Даяна Ястремська: біографія та цікаві факти про українську тенісистку

Даяна Ястремська — одна з найвідоміших українських тенісисток сучасності, яка багато років представляє Україну на міжнародній арені. Вона привернула увагу ще в юніорському віці, а згодом закріпилася серед найсильніших спортсменок WTA. За кар’єру Ястремська виграла кілька титулів WTA, входила до топ-25 світового рейтингу та неодноразово ставала авторкою гучних сенсацій на турнірах Великого шолома. Її кар’єра включає як великі спортивні успіхи, так і непрості періоди, пов’язані з відстороненням від змагань і поверненням до професійного тенісу. Станом на 2026 рік спортсменка продовжує виступати у світовому турі та залишається однією з найвідоміших українських тенісисток.

Біографія

Даяна Олександрівна Ястремська народилася 15 травня 2000 року в Одесі. Займатися тенісом почала у п’ятирічному віці. Її батьки підтримували спортивну кар’єру доньки з ранніх років, що дозволило їй швидко досягти високих результатів серед юніорів.

У 2016 році Ястремська дебютувала на професійному рівні та поступово почала підніматися в рейтингу WTA. Уже через два роки вона виграла свій перший титул WTA, після чого стала однією з найперспективніших молодих тенісисток світу. У 2019 році українка завоювала ще два титули та вперше увійшла до першої двадцятки світового рейтингу. Найвищою позицією в її кар’єрі стало 21-ше місце у рейтингу WTA.

Одним із найкращих результатів Даяни на турнірах Великого шолома став вихід до півфіналу Australian Open у 2024 році. Цей виступ став найбільшим досягненням української тенісистки на мейджорах і дозволив їй повернутися до числа найсильніших гравчинь світу.

Протягом кар’єри Ястремська регулярно представляла Україну на міжнародних турнірах, брала участь у командних змаганнях та входила до числа лідерок жіночого українського тенісу разом із Еліною Світоліною, Мартою Костюк та Ангеліною Калініною. Вона спеціалізується на агресивному стилі гри, відомому потужною подачею та сильними ударами з задньої лінії.

Цікаві факти

У січні 2021 року Даяну Ястремську тимчасово відсторонили від участі у змаганнях після позитивного допінг-тесту. Спортсменка заперечувала навмисне вживання заборонених речовин. Незалежний трибунал визнав, що порушення не було умисним, після чого тенісистка повернулася до виступів. Ця справа стала однією з найгучніших у жіночому тенісі того періоду.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Даяна разом із молодшою сестрою Іванною залишила Одесу та виїхала за кордон. Пізніше спортсменка неодноразово розповідала про пережитий стрес і продовжила виступати під прапором України.

Окрім тенісу, Ястремська захоплюється музикою. Під час пандемії COVID-19 вона випустила власні музичні композиції, а пізніше презентувала ще одну пісню, присвячену Україні. Також спортсменка цікавиться модою та бере участь у фотосесіях для спортивних і lifestyle-видань.

У 2025 році тенісистка знову привернула увагу світової преси, коли сенсаційно перемогла другу ракетку світу Коко Гофф у першому колі Вімблдону. Цей результат став одним із найгучніших у її кар’єрі після успішного виступу на Australian Open.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Даяні Ястремській?

Даяна Ястремська народилася 15 травня 2000 року в Одесі. Вона належить до покоління українських тенісисток, які заявили про себе після 2015 року. Уже в юному віці спортсменка почала виступати на професійному рівні.

Який найвищий рейтинг WTA мала Даяна Ястремська?

Найкращим результатом у кар’єрі українки стало 21-ше місце у світовому рейтингу WTA. До цього показника вона дійшла після успішного сезону 2019 року. Саме тоді Ястремська закріпилася серед найсильніших тенісисток світу.

Які титули виграла Даяна Ястремська?

За професійну кар’єру українська тенісистка здобула три титули WTA в одиночному розряді. Крім цього, вона неодноразово доходила до фіналів престижних турнірів та успішно виступала на турнірах Великого шолома.

Чи була Даяна Ястремська дискваліфікована?

У 2021 році спортсменку тимчасово відсторонили після позитивного допінг-тесту. Після розгляду справи трибунал дійшов висновку, що порушення не було умисним, і дозволив їй повернутися до професійного тенісу. Після цього Ястремська продовжила виступати у турі WTA.

Чи одружена Даяна Ястремська?

У відкритих офіційних джерелах немає підтвердженої інформації про шлюб Даяни Ястремської. Тенісистка переважно не коментує особисте життя та зосереджується на спортивній кар’єрі. Більшість її публічних інтерв’ю стосується тенісу та виступів на міжнародних турнірах.