Давид Арахамія — український політик, підприємець, волонтер і народний депутат України IX скликання. Найбільшу популярність він здобув як голова парламентської фракції партії «Слуга народу», яку очолює з 2019 року. До приходу в політику Арахамія працював у сфері IT та займався підприємницькою діяльністю, а після початку російської агресії у 2014 році активно долучився до волонтерського руху. Він є одним із найбільш публічних представників української влади та регулярно бере участь у переговорах і політичних процесах державного рівня.

Біографія

Давид Георгійович Арахамія народився 23 травня 1979 року в місті Сочі. Частину дитинства провів у Гагрі (Абхазія), звідки його родина виїхала у 1992 році через війну. Після цього сім’я оселилася в Миколаєві, де він закінчив загальноосвітню школу №36 із золотою медаллю.

Вищу освіту здобув у Європейському університеті, отримавши ступінь магістра. Також проходив навчання за програмою Professional Management в Open University London.

На початку 2000-х років займався підприємницькою діяльністю в IT-сфері. Він був одним зі співзасновників міжнародної компанії TemplateMonster, яка спеціалізувалася на розробці вебрішень і шаблонів сайтів. Пізніше займався іншими технологічними проєктами.

Після початку російської агресії проти України у 2014 році Арахамія став одним із відомих волонтерів. Він заснував волонтерську ініціативу «Народний проект», яка збирала кошти на забезпечення українських військових необхідним обладнанням. За волонтерську діяльність був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

На парламентських виборах 2019 року був обраний народним депутатом України від партії «Слуга народу» під №4 у виборчому списку. У серпні 2019 року очолив парламентську фракцію партії, яку продовжує очолювати надалі. Також неодноразово входив до складу українських делегацій на міжнародних переговорах.

У липні 2026 року журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що НАБУ і САП можуть готувати підозру голові фракції “Слуга народу” Давиду Арахамії. Про це він розповів на своєму ютуб-каналі, інформує Цензор.НЕТ. Ніколов зазначив, що ситуація навколо Арахамії розгортається за аналогічним сценарієм, як із ексголовою ОП Андрієм Єрмаком.

Цікаві факти

До початку політичної кар’єри Давид Арахамія був відомий в IT-спільноті під псевдонімом David Brown (Девід Браун). Саме під цим ім’ям його знали багато представників технологічного бізнесу.

У відкритих джерелах зазначається, що політик одружений і має дітей. Водночас деталі про членів його родини він практично не коментує публічно, тому достовірної інформації про приватне життя небагато.

Арахамія неодноразово ставав учасником суспільних дискусій через свої публічні заяви. Зокрема, широкий резонанс викликали його висловлювання щодо окремих політичних процесів, а також переговорів із міжнародними партнерами та питань врегулювання війни. Частина цих заяв активно обговорювалася в українських медіа та політичному середовищі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Давид Арахамія став одним із ключових учасників української переговорної групи під час міжнародних консультацій. Він регулярно представляв офіційну позицію України щодо переговорного процесу.

Попри активну медійну присутність, у відкритих офіційних джерелах відсутня підтверджена інформація про його хобі чи захоплення, тому такі відомості не можуть вважатися достовірними.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Давид Арахамія?

Давид Арахамія — український політик, підприємець, волонтер та народний депутат України IX скликання. З 2019 року він очолює парламентську фракцію партії «Слуга народу». До політичної діяльності працював у сфері інформаційних технологій та займався бізнесом.

Коли народився Давид Арахамія?

Політик народився 23 травня 1979 року у місті Сочі. Після переїзду родини до України виріс у Миколаєві, де здобув середню освіту. Саме це місто стало основним місцем його становлення.

Яку освіту має Давид Арахамія?

Він закінчив Європейський університет, де здобув ступінь магістра. Також навчався за програмою Professional Management в Open University London. Його освіта пов’язана з економікою та управлінням.

Чим займався Давид Арахамія до політики?

До обрання народним депутатом він працював у сфері IT та підприємництва. Арахамія був співзасновником міжнародної компанії TemplateMonster та реалізував низку технологічних проєктів. Після 2014 року значну увагу приділяв волонтерській діяльності.

Яку посаду займає Давид Арахамія?

З 2019 року Давид Арахамія є головою парламентської фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді України. Крім парламентської роботи, він бере участь у діяльності різних тимчасових комісій та міжнародних переговорах від імені України.