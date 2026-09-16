Давид Алоян: біографія та цікаві факти про заступника секретаря РНБО

Давид Алоян — український державний службовець, заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, який відповідає за напрямки, пов’язані з оборонно-промисловим комплексом, міжнародною співпрацею та розвитком виробництва. У вересні 2026 року президент Володимир Зеленський призначив його головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. До переходу в РНБО Алоян працював у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості, де за кілька років пройшов шлях від провідного спеціаліста до заступника міністра. Його професійна діяльність пов’язана насамперед із міжнародними економічними відносинами, локалізацією оборонного виробництва та співпрацею з іноземними партнерами. У 2026 році його публічна робота охоплює також проєкти FREYJA та Drone Deal і переговори з країнами Європи щодо оборонно-промислової кооперації.

Біографія

Давид Манвелович Алоян народився у 1997 році в Алчевську Луганської області. Офіційна біографія РНБО вказує, що він є громадянином України. Інші біографічні дані про дитинство, школу та ранні роки життя чиновника у відкритому офіційному профілі не наведені.

Вищу освіту Алоян здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. У 2019 році він отримав ступінь бакалавра за напрямом «Міжнародна економіка», а у 2021 році — магістерський диплом за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Під час навчання займався підприємницькою діяльністю.

За даними біографії U.S.-Ukraine Business Council, у 2017–2021 роках Алоян працював як фізична особа-підприємець. У 2021 році він також працював у київському офісі американської логістичної компанії ТОВ «Еверест ТС». Того ж року розпочав роботу в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

Першою державною посадою Алояна в Мінстратегпромі була посада провідного спеціаліста відділу залучення інвестицій, державно-приватного партнерства та державних інвестиційних проєктів. Пізніше він перейшов до напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції, багатостороннього співробітництва і став виконувачем обов’язків начальника відповідного управління.

15 квітня 2025 року Кабінет Міністрів призначив Алояна заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості з питань європейської інтеграції. У цій ролі він працював із питаннями розвитку ОПК, локалізації виробництва, міжнародної кооперації та стратегічного планування.

У серпні 2025 року уряд звільнив Алояна з посади заступника міністра після реорганізації системи управління стратегічними галузями. 8 вересня 2025 року указом №673/2025 Володимир Зеленський призначив його заступником Секретаря РНБО. На цій посаді Алоян продовжив займатися оборонною промисловістю та міжнародним співробітництвом.

У лютому 2026 року Алоян увійшов до складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. На той момент головою комісії був перший заступник Секретаря РНБО Євгеній Острянський.

15 вересня 2026 року Зеленський призначив Алояна головою цієї комісії замість Острянського. Указ №919/2026 також зобов’язав нового голову протягом двох тижнів подати пропозиції щодо оновленого персонального складу комісії. Таким чином, до його повноважень додався безпосередній керівний рівень у системі державного контролю за військово-технічним співробітництвом та експортом відповідної продукції.

У 2026 році Алоян бере участь у міжнародних переговорах щодо оборонної промисловості. РНБО повідомляла про його зустрічі у Литві, Латвії, Данії та Фінляндії. На переговорах обговорювалися спільне виробництво, оборонні технології, Drone Deal та практична реалізація домовленостей між державами.

Окремим напрямком роботи чиновника став проєкт FREYJA — європейська ініціатива зі створення системи протиповітряної та протиракетної оборони. У липні 2026 року Алоян повідомив Reuters, що сторони планують представити прототип системи у першій половині 2027 року. Українська сторона, за його словами, готова надати пускову установку та перехоплювач, тоді як партнери мають забезпечити сучасні радари, сенсори та технології наведення.

Цікаві факти

Алоян належить до покоління державних службовців, які досить швидко перейшли від роботи на рівні спеціаліста до керівних посад у секторі безпеки та оборони. Між його першим призначенням у Мінстратегпромі у 2021 році та переходом на посаду заступника Секретаря РНБО у вересні 2025 року минуло близько чотирьох років. Цей кар’єрний шлях відзначали українські медіа під час його призначення.

У декларації за 2020 рік, поданій у зв’язку з призначенням на державну службу, Алоян вказав 813 тис. грн доходу від підприємницької діяльності. Документ також свідчить, що на той момент він уже мав статус підприємця. У річній декларації за 2025 рік, поданій 31 березня 2026 року, Алоян зазначив 738 454 грн зарплати від Мінстратегпрому та 513 547 грн зарплати від апарату РНБО. Також у документі вказано 2 476 грн банківського бонусу та 1 тис. грн державної виплати «Зимова підтримка».

Відомо, що Алоян володіє українською, англійською та німецькою мовами. Знання іноземних мов відповідає його професійному напряму, оскільки значна частина роботи в Мінстратегпромі та РНБО пов’язана з міжнародними партнерами, оборонними компаніями та європейськими урядовими структурами.

Відповіді на питання про Давида Алояна

Хто такий Давид Алоян?

Давид Алоян — український державний службовець і заступник Секретаря РНБО. Народився у 1997 році в Алчевську, освіту здобув у КНЕУ за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». До РНБО працював у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості, де займався європейською інтеграцією та оборонно-промисловою політикою.

Яка посада у Давида Алояна зараз?

Станом на вересень 2026 року Алоян є заступником Секретаря РНБО та головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. На цю посаду його призначив Володимир Зеленський указом №919/2026 від 15 вересня. До цього комісію очолював Євгеній Острянський.

Де навчався Давид Алоян?

Алоян навчався у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. У 2019 році він отримав бакалаврський диплом за спеціальністю «Міжнародна економіка», а у 2021 році — магістерський диплом за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Під час навчання він також займався підприємницькою діяльністю.

Чим займався Давид Алоян до роботи в РНБО?

До державної служби Алоян працював як підприємець, а у 2021 році — у київському офісі американської логістичної компанії «Еверест ТС». У тому ж році він почав працювати в Мінстратегпромі. За чотири роки він пройшов шлях від провідного спеціаліста до заступника міністра з питань європейської інтеграції.

Якими проєктами займається Давид Алоян?

У РНБО Алоян працює з питаннями оборонно-промислового комплексу, міжнародної кооперації та розвитку оборонного виробництва. Серед публічно згаданих напрямів — Drone Deal, співпраця з європейськими оборонними компаніями та система протиповітряної оборони FREYJA. У липні 2026 року він заявляв про плани представити прототип FREYJA у першій половині 2027 року.