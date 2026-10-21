Даша Трегубова зустріла світанок у самій ковдрі серед пагорбів Опішні

Українська акторка та телеведуча Даша Трегубова опублікувала нову фотосесію, для якої вирушила до Опішні на Полтавщині. На світанку серед місцевих пагорбів артистка позувала, загорнувшись у білу ковдру. Знімками вона поділилася в соціальних мережах, пояснивши, що хотіла створити образ, який символізує спільні мрії та надії українців.

Для фотосесії Трегубова обрала мінімалістичний образ без звичних сценічних костюмів і складних стилізацій. На опублікованих кадрах вона загорнута в білу ковдру на тлі пагорбів, які освітлюють перші промені сонця. Природне світло, відкритий простір і стримана композиція стали основними елементами зйомки.

Акторка зробила акцент не лише на візуальній складовій фотографій, а й на їхньому символічному значенні. За задумом, світанок має передавати відчуття нового початку, а природний пейзаж — створювати простір для роздумів про майбутнє. У час, коли українці продовжують жити в умовах війни, тема спільних сподівань набуває особливого значення.

На фотографіях Трегубова постає в невимушеному образі, відмовившись від яскравого вбрання на користь простоти. Біла ковдра стала центральною деталлю стилізації, а навколишній ландшафт — повноцінною частиною композиції. Зйомка побудована на контрасті між людською фігурою та широким простором пагорбів, що підкреслює камерний характер світлин.

Опішня розташована в Полтавській області та відома передусім як один із головних осередків українського гончарства. Водночас місцеві краєвиди приваблюють митців і фотографів, які шукають природні локації для творчих проєктів. Вибір цього місця дав змогу поєднати особисту фотосесію з упізнаваним українським ландшафтом.

Трегубова регулярно ділиться з аудиторією професійними та особистими моментами, використовуючи соціальні мережі для комунікації з підписниками. Цього разу увагу привернула не нова роль чи телевізійний проєкт, а саме фотосерія, у якій головними засобами виразності стали природне освітлення, стриманий образ і відкритий простір.

Для подібних зйомок світанок має практичне значення: у цей час світло зазвичай м’якше, ніж опівдні, а довгі тіні допомагають виразніше передати рельєф місцевості. Відсутність складного декору також дає змогу зосередити увагу на силуеті, фактурі тканини та природному тлі. У фотосесії Трегубової ці елементи працюють разом, формуючи цілісний образ.

Даша Трегубова відома українській аудиторії як акторка, телеведуча та авторка творчих проєктів. У її професійній діяльності поєднуються робота на телебаченні, участь у кіно та театральних постановках. Такий досвід дає їй змогу працювати з різними форматами публічної комунікації — від екранних ролей до візуальних історій, які вона створює поза знімальним майданчиком.

Опішня має окреме культурне значення завдяки багатовіковим традиціям гончарства. У селищі працює Національний музей-заповідник українського гончарства, який зберігає колекції кераміки та представляє історію ремесла. Цей осередок допомагає підтримувати інтерес до місцевої спадщини й робить Опішню впізнаваною далеко за межами Полтавщини.

Публікація Трегубової поєднала особистий творчий задум із краєвидами центральної України. Водночас акторка не перетворювала фотосесію на демонстрацію складного образу: основний акцент залишився на світанку, природі та символіці нового дня. Саме ці деталі визначають концепцію серії, у якій візуальна простота доповнює ідею спільних мрій і надій.