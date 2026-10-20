Даша Квіткова показала меню на день із калорійністю 1804 ккал
2026-20-10    106

Даша Квіткова показала меню на день із калорійністю 1804 ккал

Блогерка Даша Квіткова 20 жовтня 2026 року показала свій щоденний раціон загальною калорійністю 1804 ккал. У меню на день увійшли шість ланчбоксів із макаронами, овочами, м’ясом, сиром і тостом із лососем та авокадо. За словами Квіткової, її денний раціон містить 91 г білків, 46 г жирів і 261 г вуглеводів.

Серед страв, які продемонструвала Даша Квіткова, є макарони з овочами, запеченими на грилі, та сиром, схожим на халумі. В іншому контейнері блогерка показала кучеряву капусту, батат і запечене м’ясо. Точний вид м’яса на фото визначити складно: це може бути телятина або качка.

Окремі ланчбокси заповнені свіжими овочами та зеленню. До набору входять огірки, помідори різних сортів, болгарський перець, петрушка й кріп. Ще одна страва — цільнозерновий хліб із крем-сиром, лососем, авокадо, насінням і зеленню. Такий формат дає змогу заздалегідь підготувати їжу на день і розділити її на окремі порції.

Окремо Даша Квіткова розповіла, як готує тост із лососем на сніданок. Для однієї порції вона використовує 60 г цільнозернового хліба, 20 г сиру фета, 5 г шпинатної пасти, 50 г смаженого лосося з каперсами, 40 г авокадо, 5 г насіння та 10 г зелені. Помідори можна додати за бажанням.

Для намазки блогерка змішує фету зі шпинатною пастою, після чого викладає суміш на тост. Зверху додає рибу, авокадо, насіння та зелень. Квіткова зізналася, що їй подобається така страва, хоча останнім часом вона не надто охоче їсть рибу.

Показаний раціон блогерка пов’язує з увагою до харчування та контролем калорійності. Раніше вона розповідала, що вважає харчування одним із ключових чинників у підтриманні ваги, а тренування та фізичну активність — важливим доповненням до нього. Водночас оприлюднене меню демонструє лише один день харчування і не дає змоги робити висновки про повний режим блогерки або його довгостроковий вплив на здоров’я.

Калорійність у 1804 ккал не є універсальною нормою для всіх. Потреба в енергії залежить від віку, зросту, ваги, стану здоров’я та рівня фізичної активності. Тому раціон, який підходить одній людині для підтримання ваги, іншій може не забезпечувати достатньої кількості енергії. Так само співвідношення білків, жирів і вуглеводів варто оцінювати з урахуванням індивідуальних потреб, а не лише загальної кількості калорій.

У показаному меню є різні джерела поживних речовин: м’ясо та риба забезпечують білок, авокадо й насіння містять жири, а макарони, батат і цільнозерновий хліб є джерелами вуглеводів. Овочі та зелень доповнюють страви клітковиною. Водночас за фотографіями неможливо повністю перевірити точну калорійність усіх порцій, адже вона залежить від ваги інгредієнтів, способу приготування та використаних добавок.

Даша Квіткова, збалансоване харчування, калорійність їжі, раціон на день
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