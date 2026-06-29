Даша Квіткова: біографія та цікаві факти про українську блогерку
2026-29-06    64

Даша Квіткова: біографія та цікаві факти про українську блогерку

Даша Квіткова — одна з найвідоміших українських блогерок та інфлюенсерок, яка здобула широку популярність після перемоги в романтичному реаліті-шоу «Холостяк». Згодом вона змогла перетворити телевізійну впізнаваність на успішний особистий бренд, розвиваючи сторінки у соціальних мережах, рекламні проєкти та власні бізнес-ініціативи. Її життя регулярно привертає увагу українських медіа завдяки відкритості у спілкуванні з аудиторією та активній професійній діяльності. Окремий інтерес викликають зміни в особистому житті блогерки, які вона неодноразово висвітлювала публічно. У 2026 році Даша Квіткова знову опинилася в центрі уваги після одруження з футболістом київського «Динамо» та збірної України Володимиром Бражком.

Біографія

Дарія Квіткова (справжнє прізвище — Матюніна) народилася 9 липня 1998 року в Києві. До телевізійної популярності працювала у сфері краси, а також розвивала власні сторінки у соціальних мережах.

Всеукраїнську популярність Квіткова отримала у 2019 році після участі в дев’ятому сезоні шоу «Холостяк». Головним героєм проєкту був телеведучий Микита Добринін, а Дарія стала переможницею сезону. Після завершення шоу пара продовжила стосунки поза телекамерами.

У 2020 році Дарія та Микита Добринін офіційно одружилися. У липні 2021 року в подружжя народився син Лев. На початку 2023 року вони повідомили про розлучення, наголосивши, що продовжують разом виховувати дитину.

Після розлучення Квіткова продовжила розвивати кар’єру блогерки та інфлюенсерки. Вона співпрацює з українськими брендами, бере участь у рекламних кампаніях і залишається однією з найпопулярніших українських авторок контенту в Instagram.

Навесні 2025 року стало відомо про її стосунки з українським футболістом Володимиром Бражком. Уже у вересні пара оголосила про заручини, а 28 червня 2026 року офіційно зареєструвала шлюб.

Цікаві факти

Перемога у шоу «Холостяк» стала для Даші Квіткової стартом великої медійної кар’єри. На відміну від багатьох учасників реаліті, вона змогла зберегти високу популярність і після завершення телевізійного проєкту, створивши власний впізнаваний бренд.

Після народження сина блогерка почала регулярно ділитися контентом про материнство. Вона відкрито розповідала про післяпологове відновлення, виховання дитини та баланс між роботою й особистим життям.

Однією з найбільш обговорюваних тем стало розлучення з Микитою Добриніним. Колишнє подружжя неодноразово заявляло, що підтримує цивілізовані стосунки заради спільного виховання сина Лева.

Новий роман із футболістом Володимиром Бражком також викликав значний суспільний інтерес. Пара тривалий час не коментувала особисте життя, а після оголошення про заручини регулярно публікувала спільні фото. У червні 2026 року вони офіційно стали чоловіком і дружиною.

Квіткова активно займається благодійними ініціативами та інформаційними кампаніями на підтримку України, про що неодноразово повідомляла у своїх соціальних мережах.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Даші Квітковій?

Дарія Квіткова народилася 9 липня 1998 року. У 2026 році їй виповнюється 28 років.

Хто чоловік Даші Квіткової?

28 червня 2026 року блогерка одружилася з українським футболістом Володимиром Бражком, який виступає за київське «Динамо» та збірну України. До цього вони перебували у стосунках понад рік і були заручені.

Чи є у Даші Квіткової діти?

Так. Вона виховує сина Лева, який народився у шлюбі з телеведучим Микитою Добриніним. Після розлучення обоє батьків беруть участь у його вихованні.

Чим займається Даша Квіткова?

Основний напрямок її діяльності — блогінг, рекламні інтеграції, співпраця з українськими брендами та розвиток особистого бренду. Вона також бере участь у благодійних проєктах і публічних кампаніях.

Де можна стежити за Дашею Квітковою?

Найактивніше блогерка веде сторінку в Instagram, де публікує матеріали про роботу, сім’ю, подорожі, стиль життя та благодійні ініціативи. Саме через цю платформу вона найчастіше повідомляє про важливі події у своєму житті.

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