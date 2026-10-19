Даша Астаф’єва відповіла на хейт через Радіодиктант-2026
2026-19-10    144

Даша Астаф’єва відповіла на хейт через Радіодиктант-2026

Даша Астаф’єва відповіла на критику в соціальних мережах після оголошення про її участь у Радіодиктанті національної єдності 2026 року. Співачка, модель і ведуча опублікувала в Instagram реакцію на образливі коментарі користувачів, які поставили під сумнів її кандидатуру як читця диктанту. Артистка з іронією прокоментувала закиди щодо свого імені, зовнішності, минулого в модельному бізнесі та мовного досвіду, а наприкінці закликала критиків долучитися до написання диктанту.

Однією з претензій стало використання артисткою імені Даша замість українського варіанта Одарка. Астаф’єва процитувала коментарі, автори яких вважали, що її ім’я нібито не відповідає ролі людини, яка має читати текст із питомо українською лексикою. Серед наведених слів були «дзиґа» та «громовиця». Співачка висміяла вимоги перейменуватися, перш ніж відповідати очікуванням користувачів соціальних мереж.

Окремі дописи стосувалися минулої роботи Астаф’євої моделлю для журналу Playboy. Критики сумнівалися, чи може жінка, відома завдяки відвертим фотосесіям, бути обличчям заходу, покликаного об’єднувати українців навколо мови. Артистка звернула увагу на суперечливість таких зауважень і поставила під сумнів саму логіку подібних оцінок.

Не оминули користувачі й зовнішність знаменитості. За словами Астаф’євої, одні коментатори заявляли, що її молодість і краса відволікатимуть аудиторію від тексту, інші, навпаки, критикували її вік та зовнішній вигляд. Вона також згадала образливі висловлювання про те, що їй нібито варто займатися іншими справами, а не брати участь у мовному заході.

Ще одним приводом для негативних реакцій стало те, що в минулому артистка розмовляла російською мовою та співала в музичному гурті. За словами Астаф’євої, деякі користувачі вдавалися до особистих образ і навіть пропонували перетворити читання диктанту на відверте сценічне шоу. Співачка звернула увагу на те, що подібні коментарі виходять за межі дискусії про формат заходу та переходять у приниження людини.

Частина критики стосувалася самого залучення відомої артистки до Радіодиктанту. Деякі користувачі вважали, що мовний захід має відбуватися в максимально серйозному форматі, без елементів шоу та участі знаменитостей. Астаф’єва іронічно відповіла на такі зауваження, порівнявши надмірно суворе ставлення до диктанту зі шкільним випробуванням, яке викликає в учнів страх замість зацікавлення.

Окремі запитання виникли через те, що Астаф’єва читатиме текст у дуеті з Артуром Пройдаковим — учителем української мови та літератури. Критики висловлювали невдоволення самим форматом спільного читання та жартували про можливе залучення ще більшої кількості учасників. Артистка використала ці коментарі як привід поставити під сумнів уявлення, що популяризація української мови обов’язково має відбуватися лише в традиційному форматі.

Попри хвилю негативних реакцій, участь Астаф’євої підтримали й інші публічні особи. Серед тих, хто висловився на її користь, були телеведуча Марічка Падалко та письменниця Марія Матіос. Таким чином, обговорення кандидатури читця вийшло за межі критики окремої знаменитості й торкнулося ширшого питання про те, хто може представляти мовні та культурні ініціативи.

У підсумку Астаф’єва закликала критиків не обмежуватися коментарями, а самим долучитися до Радіодиктанту національної єдності. Її реакція зосереджена на тому, що участь у популяризації української мови не повинна залежати від минулої професії людини, її сценічного образу чи особистих уподобань сторонніх користувачів.

Радіодиктант національної єдності — щорічна загальнонаціональна акція, покликана об’єднувати людей навколо української мови. До неї долучаються учасники в Україні та за кордоном, а текст можна писати самостійно або разом із колегами, друзями й родиною. Залучення публічних осіб допомагає привернути увагу до події, водночас дискусії навколо їхніх кандидатур демонструють, наскільки гостро суспільство сприймає питання мовної ідентичності та культурного представництва.

Артур Пройдаков відомий як учитель української мови й літератури та популяризатор української освіти. Його участь у спільному читанні з Астаф’євою поєднує освітній і публічний складники заходу. Чи вплине суперечка в соціальних мережах на сприйняття цьогорічного диктанту, стане зрозуміло після проведення акції та реакції її учасників.

Артур Пройдаков, Даша Астаф’єва, Марічка Падалко, Марія Матіос, Радіодиктант національної єдності
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