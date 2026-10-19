Даша Астаф’єва: біографія та цікаві факти про співачку й модель
2026-19-10    143

Даша Астаф’єва: біографія та цікаві факти про співачку й модель

Даша Астаф’єва — українська співачка, модель, акторка та медійна особистість, яка здобула міжнародну популярність завдяки співпраці з журналом Playboy і виступам у гурті NikitA. Вона народилася в місті Покров Дніпропетровської області та розпочала модельну кар’єру на початку 2000-х років. У 2007 році Астаф’єва отримала титул Playmate of the Year української версії Playboy, а згодом стала героїнею американського видання. Після музичної кар’єри артистка зосередилася на культурних проєктах, волонтерстві та популяризації української літератури. Одним із головних напрямів її діяльності став аудіокнижковий застосунок UnderBooks, створений для розвитку українськомовного контенту.

Біографія

Дарія Вікторівна Астаф’єва народилася 4 серпня 1985 року в місті Орджонікідзе Дніпропетровської області. Нині це місто має назву Покров. Її батько працював на залізниці, а мати — на тепличному комбінаті. У родині також є молодший брат Євген.

Після школи Астаф’єва навчалася в Дніпропетровському театрально-художньому коледжі. На початку 2000-х років вона почала працювати моделлю, брала участь у фотосесіях і конкурсах краси. Переїзд до Києва відкрив для неї можливості співпраці з модельними агентствами, фотографами та представниками шоу-бізнесу.

Важливим етапом кар’єри став 2007 рік, коли Астаф’єва отримала титул Playmate of the Year українського Playboy. Її фотографії привернули увагу міжнародної аудиторії. У 2008 році вона взяла участь в американському реаліті-шоу The Girls Next Door, присвяченому життю моделей Playboy. У січні 2009 року Астаф’єва з’явилася в американському Playboy як Playmate of the Month, а також отримала титул 55th Anniversary Playmate.

Паралельно з модельною роботою вона розвивала музичну кар’єру. У 2008 році Астаф’єва стала учасницею гурту NikitA, створеного продюсером Юрієм Нікітіним. Колектив виконував попмузику з елементами електронного звучання, а його сценічний образ був побудований на провокаційній естетиці. Гурт здобув популярність завдяки пісням і кліпам, які активно обговорювали в медіа.

У 2009 році NikitA представляв Україну на міжнародному музичному конкурсі «Нова хвиля» в Юрмалі. Однією з найвідоміших композицій колективу стала пісня Машина. Астаф’єва також працювала телеведучою на музичному каналі М1 та брала участь у зніманнях кінофільмів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році публічна діяльність артистки змінилася. Вона розповідала про волонтерську роботу, допомогу військовим і підтримку людей, які постраждали від війни. Зокрема, Астаф’єва долучалася до приготування їжі для українських захисників та відвідувала поранених.

У 2023 році вона представила аудіокнижковий проєкт UnderBooks. Його мета — зробити українську літературу доступнішою через аудіоформат. У подальших інтерв’ю Астаф’єва неодноразово говорила про вплив читання на власне життя та важливість підтримки українських авторів. У 2025 році вона продовжувала розвивати проєкт і популяризувати українську культурну спадщину.

Цікаві факти

Астаф’єва стала однією з небагатьох моделей, відзначених Playboy за всю історію журналу. У 2009 році вона отримала титул 55th Anniversary Playmate, який присуджували з нагоди 55-річчя американського видання. Її участь у реаліті-шоу The Girls Next Door допомогла привернути увагу міжнародної аудиторії до української моделі. У подальших інтерв’ю Даша згадувала, що на початку міжнародної кар’єри почувалася невпевнено через недостатнє знання іноземних мов.

Вона неодноразово говорила про зміну ставлення до власної публічності. На початку кар’єри образ Астаф’євої значною мірою асоціювався з відвертими фотосесіями та сексуальністю. Згодом артистка почала більше розповідати про особисті переживання, читання, культуру й волонтерство. У своїх інтерв’ю вона наголошувала, що не хоче залишатися для аудиторії лише моделлю з обкладинки журналу.

Книги стали важливою частиною її життя. Астаф’єва неодноразово розповідала, що читання допомогло їй інакше поглянути на себе та українську культуру. Вона цікавиться українською класичною літературою, зокрема творами Ольги Кобилянської та Лесі Українки. Через UnderBooks артистка прагне привертати увагу до авторів, чиї твори заслуговують на ширшу аудиторію.

Після 2022 року вона зосередилася на волонтерстві. В інтерв’ю Астаф’єва розповідала про допомогу військовим, приготування їжі та підтримку поранених. Ця діяльність стала важливою частиною її життя після початку повномасштабної війни. У публічних виступах вона також говорила про психологічні зміни, які пережила через російське вторгнення.

Астаф’єва не поспішає повертатися до музичної кар’єри. У березні 2025 року вона розповіла в інтерв’ю Марічці Падалко, що після завершення активного етапу виступів змінила професійні пріоритети. Наразі її більше цікавлять культурні ініціативи, читання та робота над аудіокнижковим сервісом. Водночас вона не виключала можливості нових творчих проєктів.

Особисте життя артистки залишається частково закритим. У 2025 році Астаф’єва розповіла, що перебуває у стосунках із чоловіком, з яким познайомилася у спортзалі. Вона не поспішає розкривати його ім’я та подробиці приватного життя. В інтерв’ю артистка пояснювала, що їй важливо, аби близька людина сприймала її не лише як публічну особу.

Відповіді на питання про Дашу Астаф’єву

Скільки років Даші Астаф’євій?

Даша Астаф’єва народилася 4 серпня 1985 року. У жовтні 2026 року їй 41 рік. Її кар’єра в модельному бізнесі розпочалася на початку 2000-х, а широку популярність вона здобула у 2007–2009 роках.

Який зріст у Даші Астаф’євої?

У біографічних довідках зріст артистки зазвичай зазначають на рівні 173 см. Саме модельна кар’єра стала одним із перших напрямів її професійної діяльності. Згодом вона стала відомою також як співачка, акторка та телеведуча.

Чи є у Даші Астаф’євої чоловік і діти?

Станом на березень 2025 року артистка розповідала про стосунки з бойфрендом, з яким познайомилася у спортзалі. Водночас вона не повідомляла про офіційний шлюб. Публічно підтвердженої інформації про дітей у неї немає.

Чому Даша Астаф’єва стала відомою?

Міжнародну популярність їй принесла співпраця з Playboy, зокрема титули 2007 і 2009 років. В Україні вона здобула популярність як учасниця гурту NikitA, що виконував танцювальну попмузику. Пізніше артистка розширила діяльність, зосередившись на волонтерстві та культурних проєктах.

Чим Даша Астаф’єва займається зараз?

Одним із головних напрямів її діяльності є UnderBooks — проєкт, присвячений українським аудіокнижкам. Астаф’єва також бере участь у культурних заходах, дає інтерв’ю та підтримує волонтерські ініціативи. У публічних виступах вона приділяє значну увагу читанню й популяризації української літератури.

Читайте в тему:

Даша Астаф’єва відповіла на хейт через Радіодиктант-2026

Playboy, UnderBooks, аша Астаф’єва, гурт NikitA
Останні новини
Даша Астаф’єва: біографія та цікаві факти про співачку й модель

Даша Астаф’єва: біографія та цікаві факти про співачку й модель
Даша Астаф’єва — українська співачка, модель, акторка та медійна особистість, читать далее
19-10, 19:46
Олеся Бацман: біографія та цікаві факти про журналістку

Олеся Бацман: біографія та цікаві факти про журналістку
Олеся Бацман — українська журналістка, телеведуча та головна редакторка інтернет-видання читать далее
19-10, 19:42
Владислав Дубінчак: біографія та цікаві факти про футболіста

Владислав Дубінчак: біографія та цікаві факти про футболіста
Владислав Дубінчак — український футболіст, лівий захисник київського «Динамо», який читать далее
19-10, 19:40
Наталія Бучинська: біографія та цікаві факти про співачку

Наталія Бучинська: біографія та цікаві факти про співачку
Наталія Бучинська — українська естрадна співачка, народна артистка України, відома читать далее
19-10, 19:37
Даша Астаф’єва відповіла на хейт через Радіодиктант-2026

Даша Астаф’єва відповіла на хейт через Радіодиктант-2026
Даша Астаф’єва відповіла на критику в соціальних мережах після оголошення читать далее
19-10, 18:18
«Імперіум» Сергія Лозниці отримав нагороду BFI в Лондоні

«Імперіум» Сергія Лозниці отримав нагороду BFI в Лондоні
Документальний фільм «Імперіум» режисера Сергія Лозниці здобув нагороду за найкращий читать далее
19-10, 18:15
П’ять українських фільмів, які варто восени 2026

П’ять українських фільмів, які варто восени 2026
Восени 2026 року в Києві відбудеться кінофестиваль «Молодість», який представить читать далее
19-10, 18:12
Надя Дорофєєва розповіла про пухлину в грудях і перенесену операцію

Надя Дорофєєва розповіла про пухлину в грудях і перенесену операцію
Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що раніше виявила у себе читать далее
19-10, 17:15
Робота в Антарктиді за €2500 на місяць: хочете рахувати пінгвінів?

Робота в Антарктиді за €2500 на місяць: хочете рахувати пінгвінів?
Британська благодійна організація UK Antarctic Heritage Trust наймає працівників на читать далее
19-10, 17:12
Росія знищила дата-центр «Датагруп» у Києві

Росія знищила дата-центр «Датагруп» у Києві
Російські війська повністю знищили дата-центр телекомунікаційної компанії «Датагруп» у Києві, читать далее
19-10, 10:48
У Києві балістичним ударом пошкоджено метро «Чернігівська»

У Києві балістичним ударом пошкоджено метро «Чернігівська»
На території біля станції «Чернігівська» після удару залишилися уламки будівельних читать далее
19-10, 10:47
Рубіо закликав Зеленського зосередитися на завершенні війни

Рубіо закликав Зеленського зосередитися на завершенні війни
Державний секретар США Марко Рубіо 19 жовтня в Самарканді, Узбекистан, читать далее
19-10, 10:39
Путін запропонував Трампу та Сі саміт щодо України без Зеленського

Путін запропонував Трампу та Сі саміт щодо України без Зеленського
Президент Росії Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу та читать далее
19-10, 10:37
Трамп і Венс звинуватили в заворушеннях у Франції імміграцію

Трамп і Венс звинуватили в заворушеннях у Франції імміграцію
Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс 18 читать далее
18-10, 18:00
Ігор Костюк: біографія та цікаві факти про футбольного тренера

Ігор Костюк: біографія та цікаві факти про футбольного тренера
Ігор Костюк — український футбольний тренер і колишній півзахисник київського читать далее
18-10, 17:54
Син Віталія Кличка: де живе та чим займається Єгор-Даніель

Син Віталія Кличка: де живе та чим займається Єгор-Даніель
Старший син мера Києва Віталія Кличка та його колишньої дружини читать далее
18-10, 17:41
Вихід на пенсію в Україні: як зміняться вимоги до стажу

Вихід на пенсію в Україні: як зміняться вимоги до стажу
В Україні поступово зростають вимоги до страхового стажу для призначення читать далее
18-10, 17:38
Яке церковне свято 19 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 19 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
19 жовтня 2026 року, у понеділок, православна церква вшановує пам’ять читать далее
18-10, 17:35
Богдан Миронець: біографія та цікаві факти про боксера

Богдан Миронець: біографія та цікаві факти про боксера
Богдан Миронець — український професійний боксер надважкої вагової категорії, який читать далее
18-10, 11:05
Масована атака на Санкт-Петербург: горить нафтотермінал, перебої зі світлом і закритий аеропорт

Масована атака на Санкт-Петербург: горить нафтотермінал, перебої зі світлом і закритий аеропорт
Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов повідомив про пожежі на об'єктах інфраструктури читать далее
18-10, 11:01
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар