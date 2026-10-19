Даша Астаф’єва: біографія та цікаві факти про співачку й модель

Даша Астаф’єва — українська співачка, модель, акторка та медійна особистість, яка здобула міжнародну популярність завдяки співпраці з журналом Playboy і виступам у гурті NikitA. Вона народилася в місті Покров Дніпропетровської області та розпочала модельну кар’єру на початку 2000-х років. У 2007 році Астаф’єва отримала титул Playmate of the Year української версії Playboy, а згодом стала героїнею американського видання. Після музичної кар’єри артистка зосередилася на культурних проєктах, волонтерстві та популяризації української літератури. Одним із головних напрямів її діяльності став аудіокнижковий застосунок UnderBooks, створений для розвитку українськомовного контенту.

Біографія

Дарія Вікторівна Астаф’єва народилася 4 серпня 1985 року в місті Орджонікідзе Дніпропетровської області. Нині це місто має назву Покров. Її батько працював на залізниці, а мати — на тепличному комбінаті. У родині також є молодший брат Євген.

Після школи Астаф’єва навчалася в Дніпропетровському театрально-художньому коледжі. На початку 2000-х років вона почала працювати моделлю, брала участь у фотосесіях і конкурсах краси. Переїзд до Києва відкрив для неї можливості співпраці з модельними агентствами, фотографами та представниками шоу-бізнесу.

Важливим етапом кар’єри став 2007 рік, коли Астаф’єва отримала титул Playmate of the Year українського Playboy. Її фотографії привернули увагу міжнародної аудиторії. У 2008 році вона взяла участь в американському реаліті-шоу The Girls Next Door, присвяченому життю моделей Playboy. У січні 2009 року Астаф’єва з’явилася в американському Playboy як Playmate of the Month, а також отримала титул 55th Anniversary Playmate.

Паралельно з модельною роботою вона розвивала музичну кар’єру. У 2008 році Астаф’єва стала учасницею гурту NikitA, створеного продюсером Юрієм Нікітіним. Колектив виконував попмузику з елементами електронного звучання, а його сценічний образ був побудований на провокаційній естетиці. Гурт здобув популярність завдяки пісням і кліпам, які активно обговорювали в медіа.

У 2009 році NikitA представляв Україну на міжнародному музичному конкурсі «Нова хвиля» в Юрмалі. Однією з найвідоміших композицій колективу стала пісня Машина. Астаф’єва також працювала телеведучою на музичному каналі М1 та брала участь у зніманнях кінофільмів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році публічна діяльність артистки змінилася. Вона розповідала про волонтерську роботу, допомогу військовим і підтримку людей, які постраждали від війни. Зокрема, Астаф’єва долучалася до приготування їжі для українських захисників та відвідувала поранених.

У 2023 році вона представила аудіокнижковий проєкт UnderBooks. Його мета — зробити українську літературу доступнішою через аудіоформат. У подальших інтерв’ю Астаф’єва неодноразово говорила про вплив читання на власне життя та важливість підтримки українських авторів. У 2025 році вона продовжувала розвивати проєкт і популяризувати українську культурну спадщину.

Цікаві факти

Астаф’єва стала однією з небагатьох моделей, відзначених Playboy за всю історію журналу. У 2009 році вона отримала титул 55th Anniversary Playmate, який присуджували з нагоди 55-річчя американського видання. Її участь у реаліті-шоу The Girls Next Door допомогла привернути увагу міжнародної аудиторії до української моделі. У подальших інтерв’ю Даша згадувала, що на початку міжнародної кар’єри почувалася невпевнено через недостатнє знання іноземних мов.

Вона неодноразово говорила про зміну ставлення до власної публічності. На початку кар’єри образ Астаф’євої значною мірою асоціювався з відвертими фотосесіями та сексуальністю. Згодом артистка почала більше розповідати про особисті переживання, читання, культуру й волонтерство. У своїх інтерв’ю вона наголошувала, що не хоче залишатися для аудиторії лише моделлю з обкладинки журналу.

Книги стали важливою частиною її життя. Астаф’єва неодноразово розповідала, що читання допомогло їй інакше поглянути на себе та українську культуру. Вона цікавиться українською класичною літературою, зокрема творами Ольги Кобилянської та Лесі Українки. Через UnderBooks артистка прагне привертати увагу до авторів, чиї твори заслуговують на ширшу аудиторію.

Після 2022 року вона зосередилася на волонтерстві. В інтерв’ю Астаф’єва розповідала про допомогу військовим, приготування їжі та підтримку поранених. Ця діяльність стала важливою частиною її життя після початку повномасштабної війни. У публічних виступах вона також говорила про психологічні зміни, які пережила через російське вторгнення.

Астаф’єва не поспішає повертатися до музичної кар’єри. У березні 2025 року вона розповіла в інтерв’ю Марічці Падалко, що після завершення активного етапу виступів змінила професійні пріоритети. Наразі її більше цікавлять культурні ініціативи, читання та робота над аудіокнижковим сервісом. Водночас вона не виключала можливості нових творчих проєктів.

Особисте життя артистки залишається частково закритим. У 2025 році Астаф’єва розповіла, що перебуває у стосунках із чоловіком, з яким познайомилася у спортзалі. Вона не поспішає розкривати його ім’я та подробиці приватного життя. В інтерв’ю артистка пояснювала, що їй важливо, аби близька людина сприймала її не лише як публічну особу.

Відповіді на питання про Дашу Астаф’єву

Скільки років Даші Астаф’євій?

Даша Астаф’єва народилася 4 серпня 1985 року. У жовтні 2026 року їй 41 рік. Її кар’єра в модельному бізнесі розпочалася на початку 2000-х, а широку популярність вона здобула у 2007–2009 роках.

Який зріст у Даші Астаф’євої?

У біографічних довідках зріст артистки зазвичай зазначають на рівні 173 см. Саме модельна кар’єра стала одним із перших напрямів її професійної діяльності. Згодом вона стала відомою також як співачка, акторка та телеведуча.

Чи є у Даші Астаф’євої чоловік і діти?

Станом на березень 2025 року артистка розповідала про стосунки з бойфрендом, з яким познайомилася у спортзалі. Водночас вона не повідомляла про офіційний шлюб. Публічно підтвердженої інформації про дітей у неї немає.

Чому Даша Астаф’єва стала відомою?

Міжнародну популярність їй принесла співпраця з Playboy, зокрема титули 2007 і 2009 років. В Україні вона здобула популярність як учасниця гурту NikitA, що виконував танцювальну попмузику. Пізніше артистка розширила діяльність, зосередившись на волонтерстві та культурних проєктах.

Чим Даша Астаф’єва займається зараз?

Одним із головних напрямів її діяльності є UnderBooks — проєкт, присвячений українським аудіокнижкам. Астаф’єва також бере участь у культурних заходах, дає інтерв’ю та підтримує волонтерські ініціативи. У публічних виступах вона приділяє значну увагу читанню й популяризації української літератури.

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