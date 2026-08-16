Дарія Альошкіна: біографія та цікаві факти про художницю

Дарія Альошкіна — українська художниця, скульпторка та майстриня витинанки, яка зробила традиційне паперове мистецтво впізнаваним далеко за межами країни. Вона народилася 5 березня 1982 року в Києві в родині скульпторів Олекси та Людмили Альошкіних, а дитинство провела в селі Букатинка на Вінниччині. Альошкіна створювала масштабні ажурні панно, поєднуючи традиційну техніку витинанки із сучасними сюжетами та формами. Її роботи експонувалися в Європі, Північній Америці та Азії, а серед міжнародних проєктів були співпраці з Cartier, OBERIG, Maison&Objet і проєкти у штаб-квартирі ООН. 15 серпня 2026 року Дарія Альошкіна померла у віці 44 років; про це повідомив її чоловік, скульптор Гордій Старух, а причина смерті на момент публікації не була відома.

Біографія

Дарія Альошкіна народилася 5 березня 1982 року в Києві. Її батьки Олекса та Людмила Альошкіни були скульпторами, тому майбутня художниця з дитинства перебувала у творчому середовищі. Родина переїхала на Вінниччину, де оселилася в Букатинці. Там Дарія разом із чотирма братами та сестрами росла серед майстерень, кераміки, каменю та традиційних ремесел. Батьки також знайомили дітей із місцевими народними техніками, зокрема з витинанкою.

У 2001 році Альошкіна закінчила Вижницький коледж прикладного мистецтва імені Василя Шкрібляка. Спочатку вона навчалася за напрямом художнього ткацтва, після чого продовжила освіту у Львівській національній академії мистецтв. У 2007 році здобула ступінь магістра за спеціальністю «монументально-декоративна скульптура». Її професійна підготовка охоплювала скульптуру, однак згодом саме витинанка стала головним напрямом творчості.

Перші виставки за участю Альошкіної датуються 1996 роком. Вона брала участь у скульптурних симпозіумах і виставках, працювала зі станковою та монументальною скульптурою, графікою, а також долучалася до конкурсів снігової, льодової та піщаної скульптури. За даними мистецьких біографій, її роботи у форматі скульптури встановлювалися у Львові, Києві, Жовкві, Коломиї, Калуші, Сваляві та польському Гданську.

Професійно витинанкою Альошкіна почала займатися приблизно з 2008 року. В одному з інтерв’ю вона розповідала, що поштовхом стало усвідомлення того, що традиційне мистецтво паперового вирізання поступово втрачає майстрів і потребує нового розвитку. Художниця вирішила не просто відтворювати старі орнаменти, а використовувати техніку для створення сучасних великоформатних композицій.

Витинанка стала для Альошкіної способом поєднати українську народну традицію із сучасним мистецтвом. Для роботи вона використовувала спеціальний ніж, а симетрію багатьох композицій отримувала завдяки складанню матеріалу. Серед головних тем її робіт були жіночі образи, природа, символи, історія та народна культура.

Із 2010 року Альошкіна представляла українське мистецтво на міжнародних культурних подіях. Її роботи демонструвалися у Польщі, Німеччині, Франції, Бельгії, Південній Кореї, Канаді, США, Австрії, Швейцарії, Італії та Данії. Її витинанки двічі використовувалися для оформлення українського стенда на книжковому форумі Livre Paris у французькій столиці.

Окремим етапом стала співпраця з міжнародними брендами та дизайнерами. У 2018 році витинанкою Альошкіної оформили бутік Cartier, а також вона працювала над українським стендом на виставці Maison&Objet у Парижі. Художниця співпрацювала з французькою декораторкою Ізабель Даерон та ювелірним брендом OBERIG. Її роботи також були представлені у штаб-квартирі ООН у Швейцарії.

У 2018 році Альошкіна представила свої роботи на виставці високого ремесла Révélations у Grand Palais у Парижі. Після цього її творчістю зацікавилася Michelangelo Foundation, яка запросила мисткиню до участі у Венеційській бієнале ремесел. У наступні роки її персональні та групові проєкти продовжували з’являтися на міжнародних майданчиках.

Після початку повномасштабної війни Альошкіна разом із дітьми опинилася у Кракові, де продовжила художню діяльність та проводила майстер-класи. Частину нових робіт вона присвятила подіям війни, зокрема Бучі, Ірпеню, Гостомелю, Маріуполю та Одесі. Окремий цикл був пов’язаний із Голодомором та історією Вінниччини.

У 2025 році у Львові презентували її персональний проєкт «Мереживо століть». У масштабних витинанках Альошкіна відтворила дев’ять історичних періодів, серед яких Трипілля, Скіфія, Київська Русь, козацька доба та новітня історія. У березні 2025 року Львівська національна галерея мистецтв проводила авторську екскурсію цією виставкою.

15 серпня 2026 року стало відомо про смерть Дарії Альошкіної. Про це повідомив її чоловік Гордій Старух, який назвав дружину мисткинею світового рівня та матір’ю трьох дітей. Причину смерті на момент повідомлення не розголошували. У Альошкіної залишилися донька Росава та сини Вакула й Еней.

Цікаві факти

Альошкіна виросла у багатодітній родині митців: разом із нею батьки виховували п’ятьох дітей. У дитинстві вона займалася різними видами ручної роботи, зокрема вишиванням, ткацтвом, керамікою та створенням паперових прикрас. За її словами, саме батьківське середовище стало основою її ставлення до народної культури.

До витинанки художниця повернулася після народження трьох дітей. Через материнство працювати зі скульптурою у звичному режимі стало складніше, тоді як паперову композицію можна було створювати вдома. Сама Альошкіна називала витинанку способом не переривати творчу діяльність у період, коли більшість часу займала сім’я.

Дарія Альошкіна була режисеркою львівського Театру тіней «Див». Паралельно зі скульптурою та витинанкою вона організовувала молодіжні пленери на фестивалі «Тустань». Такий досвід роботи з театральною формою доповнював її інтерес до світла, тіні та просторових композицій.

Художниця працювала не лише з папером. Для деяких великоформатних композицій використовувала сучасні синтетичні матеріали, що дозволяли створювати більш довговічні роботи та інсталяції. В окремих проєктах паперові панелі розміщували біля вікон, щоб світло проходило крізь вирізані фрагменти й формувало додатковий візуальний ефект.

Альошкіна була одружена зі скульптором і музикантом Гордієм Старухом. Разом вони виховували трьох дітей. Її сім’я також була пов’язана з мистецьким середовищем Львова.

Однією з робіт Альошкіної є «Єва» — симетрична витинанка, у якій художниця звернулася до образу жінки, материнства та природи. За авторським поясненням, центральним символом композиції стало дерево знань із яблуком. Робота була створена у 2023 році та виконана на папері розміром 40 на 50 сантиметрів.

Серед особистих джерел натхнення мисткиня називала природу, рідний край та традиційну витинанку. Вона також розповідала, що цікавилася історіями сильних жінок і читала книгу «In the Company of Women» Ґрейс Бонні.

Відповіді на питання про Дарію Альошкіну

Коли народилася Дарія Альошкіна?

Дарія Альошкіна народилася 5 березня 1982 року в Києві. Вона походила з родини скульпторів Олекси та Людмили Альошкіних. Дитинство майбутньої художниці минуло у Букатинці на Вінниччині.

Скільки років було Дарії Альошкіній?

На момент смерті 15 серпня 2026 року Дарії Альошкіній було 44 роки. Точна дата народження — 5 березня 1982 року. Причина смерті на момент повідомлення про її смерть не була відома.

Чим прославилася Дарія Альошкіна?

Найбільшу популярність Альошкіній принесли масштабні витинанки — ажурні композиції з паперу та інших матеріалів. Художниця переосмислила традиційну техніку й перенесла її у формат сучасних мистецьких інсталяцій. Її роботи експонувалися на міжнародних виставках, а серед партнерів були Cartier та OBERIG.

Де навчалася Дарія Альошкіна?

У 2001 році вона закінчила Вижницький коледж прикладного мистецтва імені Василя Шкрібляка. У 2007 році завершила навчання у Львівській національній академії мистецтв за спеціальністю «монументально-декоративна скульптура». Професійна освіта Альошкіної була пов’язана насамперед зі скульптурою, хоча згодом основним напрямом її творчості стала витинанка.

Чи була Дарія Альошкіна заміжня і чи мала дітей?

Чоловіком мисткині був скульптор і музикант Гордій Старух. У подружжя було троє дітей — донька Росава та сини Вакула й Еней. Про смерть Альошкіної 15 серпня 2026 року повідомив саме Старух.