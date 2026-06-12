Данило Гетманцев: біографія та цікаві факти про народного депутата
2026-12-06    35

Данило Гетманцев: біографія та цікаві факти про народного депутата

Данило Гетманцев — український політик, юрист, науковець і народний депутат України, який очолює Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Саме його ім’я часто фігурує у дискусіях про податкові реформи, детінізацію економіки та зміни у фіскальному законодавстві. За роки роботи він став одним із найвпливовіших парламентарів у сфері економічної політики. Водночас діяльність Гетманцева неодноразово викликала жваві суспільні дискусії серед представників бізнесу, експертів та політиків. Його професійний шлях поєднує академічну кар’єру, юридичну практику та державну службу.

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Біографія

Данило Олександрович Гетманцев народився 26 квітня 1978 року в Києві. Вищу юридичну освіту здобув у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, який закінчив із відзнакою. Пізніше захистив кандидатську та докторську дисертації, став доктором юридичних наук і професором, спеціалізуючись на фінансовому та податковому праві.

Упродовж багатьох років працював викладачем і професором юридичного факультету КНУ, займався науковою діяльністю та консультував з питань оподаткування. Також був пов’язаний із юридичною практикою та професійними об’єднаннями у сфері податкового права.

У 2019 році був обраний народним депутатом України IX скликання від партії «Слуга народу». З 29 серпня 2019 року очолює Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який відповідає за розробку та розгляд законопроєктів у сфері податків, митниці, банківської діяльності та державних фінансів.

За час парламентської роботи став одним із ключових авторів та лобістів низки фінансових і податкових реформ, включно зі змінами щодо оподаткування цифрових сервісів, удосконаленням адміністрування податків та заходами з детінізації економіки.

Цікаві факти

Данило Гетманцев має науковий ступінь доктора юридичних наук та входить до числа відомих українських фахівців із податкового права. До приходу у велику політику він багато років займався викладацькою діяльністю та юридичною практикою.

Його законодавчі ініціативи регулярно стають предметом публічних дискусій. Частина бізнес-спільноти підтримує курс на боротьбу з тіньовою економікою, тоді як інші підприємці критикують окремі пропозиції через можливе збільшення податкового навантаження.

У різні роки навколо політика виникали інформаційні суперечки, зокрема щодо окремих наукових робіт та законодавчих ініціатив. Сам Гетманцев публічно відкидав висунуті на його адресу звинувачення та пояснював свою позицію.

Політик активно веде публічну діяльність, коментує економічні процеси, бюджетну політику, реформу митниці, податкові надходження та питання легалізації окремих секторів економіки. Його заяви часто цитують українські медіа та профільні економічні видання.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Данило Гетманцев?

Данило Гетманцев — український політик, юрист, доктор юридичних наук і народний депутат України. З 2019 року він очолює парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Його діяльність пов’язана насамперед із реформуванням податкової системи.

Яку освіту має Данило Гетманцев?

Він закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пізніше захистив кандидатську та докторську дисертації й отримав звання професора. Основна спеціалізація — фінансове та податкове право.

Яку посаду займає Гетманцев?

Він є народним депутатом України IX скликання та головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. На цій посаді працює з серпня 2019 року.

Чому ім’я Данила Гетманцева часто з’являється у новинах?

Політик регулярно ініціює або коментує зміни до податкового законодавства, бюджетної політики та фінансового регулювання. Його пропозиції нерідко викликають широкий суспільний резонанс і дискусії серед підприємців та економістів, а особисте життя привертає увагу ЗМІ.

Чи були навколо Гетманцева публічні суперечки?

Так, окремі законодавчі ініціативи та питання, пов’язані з його науковою діяльністю, ставали предметом критики та обговорень у медіа. Водночас сам політик неодноразово публічно спростовував претензії та пояснював власну позицію.

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