Данило Безкоровайний: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Данило Безкоровайний — український професійний футболіст, який виступає на позиції центрального захисника. Найбільшу популярність він здобув завдяки виступам в Українській Прем’єр-лізі та за молодіжні збірні України. У різні роки грав за українські та словацькі клуби, а згодом став футболістом житомирського «Полісся». Захисник відомий надійною грою в обороні, хорошою грою на другому поверсі та вмінням розпочинати атаки довгими передачами. У цій статті зібрані основні факти про його кар’єру, особисте життя та відповіді на найпоширеніші запитання.

Біографія

Данило Безкоровайний народився 7 липня 1999 року в Кривому Розі Дніпропетровської області. Перші кроки у футболі зробив у місцевих дитячо-юнацьких командах, після чого продовжив навчання в академії донецького «Шахтаря». Саме в системі одного з найсильніших футбольних клубів України він сформувався як центральний захисник.

На професійному рівні Безкоровайний виступав за молодіжні команди «Шахтаря», однак до основного складу клубу не пробився. Для отримання ігрової практики він продовжив кар’єру за кордоном і перейшов до словацького клубу «Земплін» із Михайлівців. У чемпіонаті Словаччини захисник отримав стабільну ігрову практику, що дозволило йому привернути увагу українських клубів.

У 2022 році Данило став гравцем криворізького «Кривбасу». У складі команди він регулярно виходив на поле в матчах Української Прем’єр-ліги та допоміг клубу закріпитися серед претендентів на високі місця в чемпіонаті. Його впевнена гра в обороні та універсальність зробили футболіста одним із ключових виконавців захисної лінії.

Влітку 2025 року Безкоровайний перейшов до житомирського «Полісся». Клуб активно підсилював склад перед новим сезоном та виступами на міжнародній арені, а центральний захисник став одним із новачків команди. Після переходу він швидко адаптувався до вимог тренерського штабу та почав регулярно отримувати ігровий час.

На міжнародному рівні Данило Безкоровайний виступав за юнацькі та молодіжну збірні України. Він захищав кольори національної команди різних вікових категорій, отримавши досвід міжнародних турнірів і товариських матчів.

Цікаві факти

Данило Безкоровайний є вихованцем академії «Шахтаря», хоча жодного офіційного матчу за основну команду донецького клубу не провів. Значну частину професійного досвіду він здобув саме під час виступів у чемпіонаті Словаччини.

Основною позицією футболіста є центральний захисник. Водночас за потреби він може зіграти на позиції правого захисника або в схемі з трьома центральними оборонцями, що підвищує його універсальність.

У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про дружину, дітей або сімейний стан футболіста. Сам Безкоровайний практично не коментує особисте життя, зосереджуючись на спортивній кар’єрі.

Після повернення до України захисник швидко адаптувався до вимог УПЛ і став регулярно виходити в основному складі своїх команд. Фахівці відзначають його дисципліновану гру, високий відсоток виграних єдиноборств та впевнені дії під час стандартних положень.

Футболіст веде сторінки у соціальних мережах, однак більшість публікацій присвячена тренуванням, матчам, командним подіям та професійній діяльності.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Данилу Безкоровайному?

Данило Безкоровайний народився 7 липня 1999 року. У 2026 році футболісту виповнилося 27 років. Свій день народження він відзначає під час літнього міжсезоння або підготовки до нового футбольного сезону.

За який клуб виступає Данило Безкоровайний?

Станом на 2026 рік захисник є футболістом житомирського «Полісся». До цього він виступав за словацький «Земплін» та український «Кривбас». Його основна позиція — центральний захисник.

Який зріст Данила Безкоровайного?

Зріст футболіста становить близько 186 сантиметрів. Антропометричні дані дозволяють йому успішно діяти у верховій боротьбі та під час стандартних положень. Саме гра головою є однією з його сильних сторін.

Чи грав Данило Безкоровайний за збірну України?

Так, захисник виступав за юнацькі та молодіжну збірні України різних вікових категорій. Він регулярно залучався до матчів молодіжних команд і має досвід міжнародних виступів. На момент підготовки матеріалу дебюту за національну збірну України не мав.

Чи одружений Данило Безкоровайний?

У відкритих офіційних джерелах відсутня підтверджена інформація про дружину або дітей футболіста. Сам Данило Безкоровайний не робить публічних заяв щодо свого сімейного життя. Тому достовірних відомостей про його особисті стосунки немає.