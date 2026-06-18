Дантес і KOLA зіграли весілля у новому кліпі MONATIK

Українські артисти Володимир Дантес і KOLA несподівано з’явилися в образі молодят у новій відеороботі MONATIK «Тому що…», прем’єра якої відбулася 18 червня. Незвичайне весілля стало центральною сюжетною лінією кліпу та першою частиною масштабної музичної відеотрилогії, яку співак представив як єдину драматичну історію. До створення проєкту також долучилися Michelle Andrade та BRYKULETS, а режисером роботи виступив Руслан Махов.

Попри ефектні весільні кадри, жодного реального одруження між Дантесом і KOLA не відбулося. Образи нареченого та нареченої стали частиною художнього задуму, який ліг в основу нового музичного релізу MONATIK. Сам артист наголошує, що глядачам не варто робити поспішних висновків, адже сюжет приховує значно більше деталей, які розкриватимуться у наступних частинах трилогії.

Композиція «Тому що…» відкриває новий творчий цикл виконавця, де музика поєднується з кінематографічною драматургією. Автори задумали проєкт як мюзиклову історію, що складається із трьох взаємопов’язаних відеоробіт. Кожен наступний епізод має переосмислювати попередній та поступово відкривати справжній сенс подій, які відбуваються на екрані.

За сценарієм першої частини саме Дантес і KOLA стають головними героями символічного весілля. Michelle Andrade виконала роль дружки нареченої, а BRYKULETS з’являється в незвичному амплуа, виконуючи вокальні партії голосом самого MONATIK. Такий творчий експеримент став одним із ключових елементів нової концепції артиста.

Над реалізацією масштабного проєкту MONATIK працював разом із режисером Русланом Маховим. Вони створили не окремий музичний кліп, а кінематографічну історію, яка поступово розвиватиметься у трьох актах. Після «Тому що…» заплановано вихід ще двох відеоробіт під назвами «НуМо» та «АнгелаМ», які завершать загальну сюжетну лінію.

Сам MONATIK називає новий проєкт експериментом, де музика і кіно існують як єдине ціле. За його задумом, кожен персонаж символізує окрему складову історії, а фінал має повністю змінити сприйняття подій, показаних у першому кліпі. Саме тому перегляд усіх трьох частин стане необхідним для розуміння повної концепції.

Прем’єра «Тому що…» вже привернула увагу шанувальників української музики насамперед завдяки несподіваному акторському складу та незвичному сюжету. Весільна церемонія за участю Дантеса та KOLA стала головною інтригою відео, хоча насправді є лише художнім елементом масштабного музичного проєкту, який MONATIK готує до повного релізу найближчим часом.