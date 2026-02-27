Данія планує урізати дозвіл на проживання українцям

Уряд Данії не планує надавати дозволи на проживання громадянам із регіонів, менш постраждалих від війни. Чоловікам 23–60 років, які підпадають під мобілізацію, потрібне підтвердження звільнення від служби.

Хлопцям дають дозвіл лише до 23 років, без продовження, якщо немає документів про звільнення від служби.

Українці, які отримують соціальну допомогу, зобов’язані працевлаштуватися (перехід до 1 жовтня 2026). Навчання українською або англійською мовою та дистанційне навчання з України може бути обмежене.

Зміни не стосуватимуться тих, хто вже має чинний дозвіл на проживання за SL1.