Данія планує урізати дозвіл на проживання українцям
2026-27-02    329

Данія планує урізати дозвіл на проживання українцям

Уряд Данії не планує надавати дозволи на проживання громадянам із регіонів, менш постраждалих від війни. Чоловікам 23–60 років, які підпадають під мобілізацію, потрібне підтвердження звільнення від служби.

Хлопцям дають дозвіл лише до 23 років, без продовження, якщо немає документів про звільнення від служби.

Українці, які отримують соціальну допомогу, зобов’язані працевлаштуватися (перехід до 1 жовтня 2026). Навчання українською або англійською мовою та дистанційне навчання з України може бути обмежене.

Зміни не стосуватимуться тих, хто вже має чинний дозвіл на проживання за SL1.

війна в Україні, дозвіл на проживання, проживання в данії
Останні новини
США та Ізраїль атакували Іран

США та Ізраїль атакували Іран
США здійснюють спільні удари з Ізраїлем, — заявив американський посадовець читать далее
28-02, 09:22
Мустафу Найєма шукала поліція: чиновник заявляє, що просто захворів

Мустафу Найєма шукала поліція: чиновник заявляє, що просто захворів
Нардепа Мустафу Найєма запросили на засідання ТСК, яка розглядає можливі читать далее
27-02, 06:24
Пенсійні виплати в Україні зростуть

Пенсійні виплати в Україні зростуть
Пенсійні виплати зростуть мінімум на 100 грн, а максимальна сума читать далее
27-02, 06:18
Їздити на українських номерах у Німеччині віднині заборонено

Їздити на українських номерах у Німеччині віднині заборонено
Період, протягом якого в Німеччині дозволяли їздити на українських номерах, читать далее
27-02, 06:17
На ремонті Трипільської ТЕС нагріли руки на 50 мільйонів

На ремонті Трипільської ТЕС нагріли руки на 50 мільйонів
Понад 50 мільйонів гривень розікрали під час ремонту Трипільської ТЕС, читать далее
27-02, 06:14
Данія планує урізати дозвіл на проживання українцям

Данія планує урізати дозвіл на проживання українцям
Уряд Данії не планує надавати дозволи на проживання громадянам із читать далее
27-02, 06:12
Порожні квартири українців будуть передавати переселенцям

Порожні квартири українців будуть передавати переселенцям
Порожні квартири українців, у яких роками ніхто не живе і читать далее
17-02, 06:21
Оренда житла: що зміниться у 2026 році?

Оренда житла: що зміниться у 2026 році?
Здавати в оренду житло можна буде тільки через сплату податків читать далее
17-02, 06:18
Буксировочный ремень: надёжная помощь в дороге

Буксировочный ремень: надёжная помощь в дороге
Буксировочный ремень – это специальное приспособление, предназначенное для безопасной транспортировки читать далее
11-02, 03:45
Зеленський зробив низку важливих заяв

Зеленський зробив низку важливих заяв
Енергетика РФ є законною ціллю, адже фінансує війну, заявив президент читать далее
09-02, 12:23
Представники ТЦК вбили мешканця Дніпра, їх затримано

Представники ТЦК вбили мешканця Дніпра, їх затримано
Затримано трьох військовослужбовців ТЦК, підозрюваних у побитті до смерті чоловіка читать далее
09-02, 12:20
Матеріальна допомога для військових: хто має право на виплату

Матеріальна допомога для військових: хто має право на виплату
Міноборони розвовіло про матеріальну допомогу для військових. Йдеться про грошову читать далее
09-02, 12:15
Почему Нидерланды — стратегический выбор для предпринимателей

Почему Нидерланды — стратегический выбор для предпринимателей
Нидерланды по праву считаются одной из самых привлекательных стран Европы читать далее
05-02, 05:17
Чаппелл Роан повісила плаття на… власні соски

Чаппелл Роан повісила плаття на… власні соски
Сукня, яка тримається на пірсингу на сосках. Таке вбрання побачили читать далее
02-02, 11:15
Дезінфекція басейну без хлору: переваги та обмеження пергідролю

Дезінфекція басейну без хлору: переваги та обмеження пергідролю
Власники приватних басейнів дедалі частіше обирають дезінфекцію басейну без хлору, читать далее
01-02, 10:10
Как обычную чашку превратить в уникальный подарок: все секреты размещения логотипов

Как обычную чашку превратить в уникальный подарок: все секреты размещения логотипов
Иногда лучший подарок — тот, которым пользуются каждый день. Именно читать далее
01-02, 03:22
Якщо на авто впала бурулька… що робити?

Якщо на авто впала бурулька… що робити?
Якщо бурулька з даху будинку пошкодила припаркований автомобіль, слід діяти читать далее
31-01, 09:29
На курорті Буковель – масові отруєння

На курорті Буковель – масові отруєння
На курорті Буковель масово отруюються люди. Серед симптомів: сильний пронос, читать далее
28-01, 10:06
Головні принципи автоматизації відділу продажів

Головні принципи автоматизації відділу продажів
У сучасному бізнесі швидкість обробки заявок і контроль за кожним читать далее
27-01, 06:14
Втеча з ТЦК: автори нової гри створили симулятор військової в’язниці

Втеча з ТЦК: автори нової гри створили симулятор військової в’язниці
В App Store і Google Play з'явилася гра «Втеча з читать далее
26-01, 09:04
Теги
Дональд Трамп НБУ ТЦК авто війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація податки спорт футбол фільм штраф