Данія передає Україні свою артилерію

Данія вирішила передати Україні всю свою артиллерію. Таку заяву зробила премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен.

Як пише “Укрінформ“, про це вона сказала під час виступу на 7-му Українському ланчі в Мюнхені. Фредеріксен також закликала інші європейські країни передати Україні свої засоби ППО та боєприпаси, оскільки вона зараз потребує їх більше.

За словами премʼєр-міністра Данії, лідери країн Європи часто кажуть про проблеми з виробництвом зброї, називаючи їх причиною, що не дозволяє збільшити постачання допомоги Україні. Зараз вони відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.