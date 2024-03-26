Циркон: ракета виявилась кращою за розпіарений “Кинжал”

Завдяки перехопленню ЗСУ російських ракет “Циркон” стали відомі її реальні характеристики, можливості та точна відповідь на питання – чи змогли у РФ створити прямотічний гіперзвуковий двигун.

Виявилось, що у РФ все ж таки змогли розробити гіперзвуковий прямотічний реактивний двигун. Тобто “Циркон”, на відміну від Х-47 “Кинжал” все ж таки є гіперзвуковою ракетою, яка може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість. А не лише короткочасно розганятися до неї за рахунок твердопаливного двигуна, як це у “Кинжала”.

Раніше ми писали, що Київ атакували гіперзвуковими ракетами.