Цибуля дорожчає: скільки коштує кілограм у супермаркетах

На українському ринку на початку вересня 2026 року відновилося зростання цін на ріпчасту цибулю: станом на 10 вересня більшість фермерів продавали її гуртом по 13–20 грн за кілограм, що в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня. Подорожчання відбулося на тлі активних закупівель з боку оптових компаній і роздрібних мереж та обмеженої пропозиції якісної продукції.

За даними EastFruit, оптові компанії купують цибулю не лише для поточних продажів, а й для подальшого зберігання. Водночас фермери намагаються закладати на зберігання максимальні обсяги якісного овоча, через що на ринку залишається менше продукції високої якості для оперативного продажу.

Роздрібні ціни поки не повторили динаміку гуртового сегмента. Станом на 11 вересня середня вартість кілограма ріпчастої цибулі в магазинах становила 19,50 грн. У Auchan та Megamarket ціна була на рівні 19,50 грн, у Novus — 19,49 грн за кілограм.

Водночас роздрібний ринок демонструє значні коливання протягом року. У серпні середня ціна ріпчастої цибулі становила 33,46 грн за кілограм, тоді як на початку вересня вона швидко знизилася: з 25,50 грн 1 вересня до 18,63 грн 8–9 вересня. 10–11 вересня середній показник піднявся до 19,50 грн.

Розрив між поточними роздрібними цінами та серпневим середнім показником пояснюється не лише останнім подорожчанням у виробників. За даними цінового моніторингу, у липні середня вартість ріпчастої цибулі в магазинах сягала 33,46 грн за кілограм, а в серпні знизилася до 33,46 грн у середньому за місяць після значних коливань упродовж торгового періоду.

На гуртовому ринку нинішні ціни вже перевищують торішній рівень. На початку вересня 2026 року фермерська ціна була приблизно на 32% вищою, ніж за аналогічний період 2025 року. Водночас учасники ринку не очікують тривалого різкого дефіциту: збирання врожаю ще триває, а пропозиція, за оцінками EastFruit, має залишатися достатньою щонайменше до середини жовтня.

Динаміка ринку залежатиме від темпів збирання та якості продукції, яку фермери залишатимуть для зберігання. Якщо обсяги поточних поставок збільшаться, тиск на гуртові ціни може послабитися; водночас попит з боку торговельних мереж і компаній, які формують запаси, залишається одним із ключових факторів ціноутворення.

Цінові коливання цибулі у 2026 році були значними: середньомісячний показник у січні становив 9,04 грн за кілограм, у травні — 18,54 грн, у червні — 31,50 грн, а в липні — 33,46 грн. У серпні середня ціна знизилася до 33,46 грн, після чого на початку вересня роздрібний показник продовжив падіння і 8–9 вересня становив 18,63 грн за кілограм.