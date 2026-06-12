Цвітна чи кольорова: як капуста призвела до скандалу в Україні
2026-12-06    30

Цвітна чи кольорова: як капуста призвела до скандалу в Україні

В українському мовному просторі знову активізувалася дискусія навколо назви одного з найпопулярніших овочів. Філологи та мовні популяризатори пояснили, чому правильно говорити саме «цвітна капуста», а не «кольорова капуста», хоча останній варіант часто можна почути в повсякденному спілкуванні. Пояснення пов’язане не з відтінком овочу, а з його ботанічними особливостями та походженням самої назви.

Причиною поширеної плутанини стало буквальне перенесення російського словосполучення «цветная капуста» в українську мову. Через схоже звучання багато хто помилково вважає, що прикметник має стосуватися кольору рослини, тому використовує форму «кольорова капуста». Однак мовознавці зазначають, що в українській літературній нормі нормативною є назва «цвітна капуста», адже вона походить від слова «цвіт», тобто суцвіття рослини.

Саме нерозкриті суцвіття формують щільну головку, яку людина використовує в їжу. Іншими словами, овоч отримав свою назву через особливість розвитку та будови, а не через забарвлення. Це пояснює, чому навіть фіолетові, жовті, помаранчеві чи зелені сорти все одно залишаються цвітною капустою.

Експерти також звертають увагу, що в українській мові існують й інші історичні або діалектні варіанти назви цього овочу. Зокрема, його могли називати «квітною капустою», «кучерявою капустою» або «цвітухою». Такі форми зустрічаються значно рідше, однак вони також пов’язані саме з цвітінням рослини, а не з її кольором.

Історичні джерела свідчать, що в минулому овоч навіть називали сирійською капустою через його походження. Вважається, що широкого поширення він набув у країнах Середземномор’я, а середньовічний лікар Авіценна рекомендував включати його до раціону. До Східної Європи культура потрапила пізніше, а через кліматичні умови тривалий час вважалася досить дорогою та рідкісною.

Популярність цвітної капусти сьогодні пояснюється не лише смаковими якостями, а й універсальністю використання. Її додають до салатів, супів, овочевих рагу, запікають, обсмажують або готують на парі. Водночас сучасна селекція дозволила отримати різнокольорові сорти, що інколи й породжує хибне враження, ніби назва «кольорова капуста» має мовне обґрунтування.

Мовознавці підкреслюють, що нормативне вживання слова «цвітна» відповідає логіці української мови та етимології терміна. У цьому випадку «цвіт» означає стадію розвитку рослини, а не її забарвлення. Саме тому використання форми «кольорова капуста» розглядається як помилковий переклад, який виник під впливом іншомовної традиції.

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