ЦРУ продовжує допомагати Україні бити по Росії, – The Atlantic
2026-24-10    29

ЦРУ продовжує допомагати Україні бити по Росії, – The Atlantic

Центральне розвідувальне управління США продовжує надавати Україні розвідувальну підтримку для ударів по цілях углиб Росії, попри прагнення президента США Дональда Трампа домовитися з Володимиром Путіним і домогтися припинення українських атак на російські нафтопереробні заводи. Про це пише The Atlantic із посиланням на джерела в американських та європейських спецслужбах.

За даними видання, американська розвідка передає Києву інформацію, яку українські сили використовують для планування ударів по російській території. Крім того, супутникові системи США допомагають Збройним силам України виявляти загрози з повітря, попереджаючи про наближення російських ракет і безпілотників.

Колишній високопоставлений співробітник американської розвідки розповів, що ЦРУ відіграє провідну роль серед структур США, які безпосередньо працюють в Україні. Водночас представник однієї з балтійських спецслужб заявив виданню, що операції американського відомства проти Росії стали «набагато агресивнішими», ніж за адміністрації Джо Байдена.

Ключовою фігурою в цій співпраці є директор ЦРУ Джон Реткліфф, який зберігає підтримку взаємодії американської розвідки з Україною, незважаючи на близькі стосунки з Трампом. Така позиція відображає відмінності між оцінками розвідувального співтовариства та політичними пріоритетами Білого дому щодо завершення війни.

Трамп виступає проти українських ударів по російських нафтопереробних заводах, оскільки вважає, що вони сприяють зростанню цін на пальне. Американський президент прагне припинення таких атак у межах зусиль із досягнення домовленостей із Москвою. Однак, за інформацією The Atlantic, у ЦРУ продовжують виходити з того, що Путін не має наміру припиняти війну, оскільки розраховує або на перемогу Росії, або на поступове виснаження західної підтримки України.

У серпні Реткліфф відвідав Москву, де зустрівся з керівниками російських спецслужб. За даними видання, під час переговорів він намагався донести американську розвідувальну оцінку, згідно з якою жодна зі сторін не здобуває перемоги на фронті. Ця оцінка суперечить розрахунку Кремля на те, що продовження бойових дій дозволить Росії досягти своїх цілей.

У вересні директор ЦРУ розповів про московську поїздку президенту України Володимиру Зеленському під час їхньої зустрічі в Ірландії. Як зазначає The Atlantic, цей контакт свідчить про продовження взаємодії американської розвідки з українським керівництвом на тлі зусиль адміністрації Трампа щодо переговорів із Росією.

Водночас джерела видання застерігають, що нинішня підтримка не означає готовності ЦРУ діяти всупереч прямим розпорядженням президента. Якщо Трамп вирішить припинити передачу Україні розвідувальних даних, Реткліфф виконає наказ, навіть якщо частина керівництва відомства не погодиться з таким рішенням. Отже, подальший обсяг допомоги залежатиме не лише від оцінок спецслужб, а й від політичних рішень Білого дому.

Розвідувальна співпраця має особливе значення для України через необхідність виявляти військові об’єкти противника, відстежувати повітряні загрози та планувати операції на великій відстані. Американські супутникові дані й аналітичні оцінки допомагають українським силам отримувати інформацію, яку складно оперативно зібрати лише власними засобами. Водночас конкретний обсяг переданих даних, перелік цілей і механізми координації у публікації повністю не розкриваються.

Джон Реткліфф обійняв посаду директора ЦРУ за другої адміністрації Трампа. До цього він представляв Техас у Палаті представників США, а з 2020 до 2021 року очолював національну розвідку Сполучених Штатів. Його призначення відбулося в умовах перегляду американської політики щодо війни, в якій адміністрація прагне поєднати переговорний тиск на Москву з питаннями безпеки та підтримки союзників.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи намагатиметься Білий дім обмежити розвідувальну допомогу в обмін на поступки Росії. Поки що, за даними The Atlantic, оперативна співпраця триває, але остаточне рішення про її межі залишається за президентом США.

війна в Україні, Володимир Зеленський, Джон Реткліфф, Дональд Трамп, ЦРУ
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