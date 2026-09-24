ЦРУ попереджає Європу про можливі атаки дронів РФ із моря
2026-24-09    152

ЦРУ попереджає Європу про можливі атаки дронів РФ із моря

ЦРУ попередило Іспанію, Францію та Італію про можливі атаки російських безпілотників, які можуть запускатися з кораблів у Середземному морі. Про це 24 вересня повідомило іспанське видання El Mundo, посилаючись на джерела, знайомі з розвідданими. За інформацією видання, попередження було передане європейським партнерам після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня.

За даними джерел El Mundo, для можливої операції Росія може використати безпілотники «Гербера», заховані в контейнерах на цивільних або інших суднах. Джерело, близьке до Міністерства оборони Литви, заявило, що такі апарати можуть запускатися з моря, після чого вони здатні досягати цілей на території європейських держав.

Ймовірний сценарій, за даними розвідки, не передбачає масштабного удару з великою кількістю жертв. Йдеться про обмежену атаку, яка могла б тимчасово закрити аеропорт, спричинити пожежу або продемонструвати можливість завдання удару по європейській території. За інформацією, яку наводить El Mundo, таким чином Москва могла б створити додатковий тиск на європейське суспільство та ускладнити підтримку Києва.

Литовське джерело порівняло можливий задум із українською операцією «Павутина», під час якої безпілотники були приховані у вантажівках і використані для ударів по російських військових аеродромах. «Створюється враження, що росіяни хочуть створити власну “Павутину”», – заявив співрозмовник видання.

За даними El Mundo, серед потенційних цілей називаються саме Іспанія, Франція та Італія. Видання пов’язує вибір цих країн із політичним календарем: у 2027 році там проходитимуть виборчі кампанії та вибори. У матеріалі зазначається, що російська операція могла б бути спрямована на використання суспільної тривоги та втоми від війни для послаблення політичної підтримки подальшої допомоги Україні.

Європейські структури отримали відповідну інформацію невдовзі після візиту Реткліффа до Москви. За даними джерел, звіт ЦРУ циркулював серед європейських відомств. Його існування також підтвердили кілька співрозмовників у сфері оборони, опитаних журналістами. Водночас публічних підтверджень американською стороною конкретного плану атаки на Іспанію, Францію чи Італію немає.

Потенційна дальність «Гербери» у наведеному звіті оцінюється приблизно у 600 км. За даними європейських джерел, безпілотник має довжину близько двох метрів, масу до 18 кг і може летіти зі швидкістю близько 160 км/год. Його бойове навантаження оцінюється у 4–5 кг, що відповідає сценарію локального ураження або створення перебоїв, а не масштабного руйнування.

Попередження з’явилося на тлі ширших повідомлень європейських спецслужб про ризик російських гібридних операцій проти держав НАТО. Польський прем’єр Дональд Туск 10 вересня заявив, що отримав безпосередньо від директора ЦРУ «доволі точний звіт» щодо можливих подій найближчими місяцями. Він закликав Польщу та Європу готуватися до різних сценаріїв на східному фланзі ЄС.

Окремо Туск пізніше заявляв про можливість гібридних атак із використанням дронів або ракет проти Польщі та інших держав, які підтримують Київ. Європейські чиновники водночас по-різному оцінюють безпосередню ймовірність масштабної атаки Росії на країни НАТО, а частина представників спецслужб закликає не плутати підготовку до можливих провокацій із підтвердженням неминучого нападу.

Розвиток ситуації залежатиме від того, чи буде підтверджено підготовку конкретної операції, а також від заходів безпеки, які можуть запровадити європейські держави. Серед потенційних напрямів реагування – посилення контролю за суднами, портами, критичною інфраструктурою та системами протиповітряної оборони.

Джон Реткліфф, дрон «Гербера», НАТО, Росія, ЦРУ
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