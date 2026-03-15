Ціни в Україні зросли на 61%

На 61% зросли ціни в Україні за роки повномасштабної війни: найбільше подорожчали електроенергія, пальне та тютюнові вироби, — повідомив Центр економічної стратегії з посиланням на Держстат

▪️Загалом на 74% подорожчали продукти харчування та на 122% — цигарки.

▫️Фрукти — на 153%.

▫️Риба та рибні продукти — на 104%;

▫️Вершкове масло — на 95%.

▪️На 98% зросли ціни на бензин, дизель та автомобільний газ:

▫️У 2019 році літр бензину А-95 коштував 34,2 грн, у 2022 році — 58,2 грн, у 2024 році — 61,4 грн, а у 2026 році вже 72,7 грн.

▪️Комунальні послуги теж подорожчали:

▫️Електроенергія — на 178%. Тарифи для населення підвищували двічі: у червні 2023 року до 2,64 грн за кВт·год, а у червні 2024 — до 4,32 грн за кВт·год.

▫️Управління багатоквартирними будинками — на 2,3% за останній рік.

▫️Вивезення сміття — на 1,2%.