Ціни в Україні зросли на 10% за рік: що подорожчало найбільше

У вересні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилася до 10% проти 8,1% у серпні, а серед продуктів харчування найбільше за рік подорожчали риба, соняшникова олія та хліб. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. Водночас окремі категорії товарів, зокрема фрукти та вершкове масло, продемонстрували зниження цін.

За рік вартість риби зросла на 23%, соняшникової олії — на 21,4%, а хліба — на 15,6%. Таке підвищення цін впливає на витрати домогосподарств, оскільки ці товари належать до категорій повсякденного споживання. Найбільше подорожчання окремих продуктів не означає, що всі продовольчі товари зростали в ціні однаковими темпами.

На тлі загального прискорення інфляції деякі продукти, навпаки, стали дешевшими. За даними Держстату, за рік фрукти подешевшали на 5,1%, а вершкове масло — на 1,4%. Така різноспрямована динаміка свідчить про відмінності в цінових тенденціях між продуктовими категоріями.

Значне зростання зафіксували й у сфері послуг та непродовольчих товарів. За рік транспортні послуги подорожчали на 38,4%, тютюнові вироби — на 23,7%, а освіта — на 19,6%. Темпи зростання вартості транспортних послуг суттєво перевищили показник загальної інфляції, що може збільшувати витрати населення на пересування.

Подорожчання освітніх послуг також випередило загальний індекс споживчих цін. Зростання вартості навчання створює додаткове навантаження на сімейні бюджети, особливо на початку навчального року, коли домогосподарства мають витрати на освіту та супутні потреби. Водночас наведені показники відображають зміну цін за рік, а не розмір фактичних витрат кожної родини.

Показник річної інфляції відображає зміну споживчих цін порівняно з аналогічним місяцем попереднього року. Прискорення з 8,1% у серпні до 10% у вересні означає, що загальний рівень цін зростав швидшими темпами, ніж місяцем раніше. Водночас цей показник не означає, що у вересні всі товари подорожчали на 10% або що ціни зросли на таку величину лише протягом одного місяця.

На динаміку споживчих цін можуть впливати витрати виробників, логістика, сезонні зміни пропозиції, валютний курс та попит. Для продовольчого ринку важливими залишаються витрати на виробництво, зберігання і транспортування продукції. Однак наведені дані самі по собі не визначають, яка частина подорожчання конкретних продуктів пов’язана з кожним із цих чинників.

Різниця між змінами цін на окремі товари та загальним індексом інфляції має значення для оцінювання вартості життя. Якщо певні продукти дорожчають швидше за середній показник, домогосподарства, у бюджеті яких значну частку займає харчування, можуть відчувати сильніший вплив інфляції. Водночас зниження цін на окремі категорії частково пом’якшує загальну динаміку, але не компенсує автоматично подорожчання інших товарів і послуг.

Для подальшого оцінювання ситуації важливими будуть наступні щомісячні дані Держстату, які покажуть, чи збережеться прискорення інфляції та як змінюватимуться ціни на продовольчі товари, транспорт і послуги. Окрему увагу становитиме співвідношення між темпами зростання споживчих цін і доходами населення, адже саме воно впливає на купівельну спроможність домогосподарств.