Ціни на яйця в Україні знизилися: скільки коштує десяток

Українські супермаркети наприкінці червня зафіксували чергове зниження цін на курячі яйця. Станом на 23 червня 2026 року середня вартість упаковки яєць категорії С1 у великих торговельних мережах становить від 61 до 62,23 грн, що нижче за показники тижневої давності. Здешевлення відбувається на тлі сезонного збільшення пропозиції продукції від приватних господарств та дрібних виробників.

За даними моніторингу споживчого ринку, ще 16 червня максимальна середня ціна на упаковку яєць категорії С1 сягала 68,36 грн. За тиждень продукт подешевшав на кілька гривень, а індекс споживчих цін на яйця склав 88,89%. Це означає, що витрати покупців на цей товар знизилися приблизно на 11,11% порівняно з попереднім місяцем.

Найнижчі ціни серед популярних мереж наразі пропонує Варус, де упаковка яєць коштує 49,90 грн. В АТБ десяток продають за 50,90 грн, у Сільпо — за 52,28 грн, а в Новусі — за 52,39 грн. У мережі Фора ціна становить 57,90 грн. Дорожче продукт коштує в МегаМаркеті, де за упаковку просять 60,50 грн, в Ашані — 62,10 грн, а в Метро — 65 грн.

Аналітики ринку пояснюють сезонне здешевлення збільшенням виробництва у приватному секторі. У літній період на ринок активно надходять яйця від невеликих фермерських та домашніх господарств, що створює додаткову конкуренцію для великих виробників. Саме цей фактор традиційно впливає на зниження цін у теплу пору року. Поки пропозиція залишається високою, різкого подорожчання продукту не прогнозується.

Окрему увагу покупці звертають на яйця, які продаються поштучно. У деяких мережах такий формат дозволяє додатково заощадити. Зокрема, у Варусі одне яйце коштує 2,49 грн, в Ашані — 2,90 грн, у Форі — 3,19 грн. Найвищу ціну серед проаналізованих ритейлерів зафіксовано в МегаМаркеті, де за одну штуку потрібно заплатити 5 грн. Покупці дедалі частіше обирають саме поштучний продаж для формування необхідної кількості товару без переплати за фасування.

На динаміку вартості яєць також впливають витрати виробників на корми, енергоносії та логістику. Навесні ці фактори сприяли підвищенню цін, однак літній сезон частково компенсував тиск завдяки збільшенню обсягів виробництва. Експерти вважають, що найближчими тижнями суттєвих коливань вартості не очікується, якщо не відбудеться різкої зміни собівартості виробництва або скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.

На тлі зниження цін на яйця українські споживачі продовжують уважно стежити за загальною вартістю продуктового кошика. Яйця залишаються одним із базових продуктів харчування, тому навіть незначні зміни цін помітно впливають на щоденні витрати домогосподарств. Подальша цінова ситуація значною мірою залежатиме від врожайного сезону, вартості кормів та активності приватних виробників.